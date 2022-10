Á. Z.;

pénz;twitter;kirúgás;összeesküvés-elmélet;Elon Musk;

2022-10-31 13:07:00

Kirúgások után konteóval és négyszeres áremeléssel indított Elon Musk a Twitteren

Azt írta, hogy több is van Paul Pelosi megtámadásában, mint első pillantásra tűnik, aztán bátran törölte a tweetjét.

Úgy tűnik vajmi kevéssé hisz az FBI-nak Elon Musk. A világ leggazdagabb embere a múlt héten a cégvezetők kirúgásával vette át a hatalmat a Twitter felett, két nappal később pedig azzal vétette észre magát, hogy sikerült is összeesküvés-elméletről szóló cikket posztolnia.

Elon Musk ezzel a Pelosi-ügyben hallatott magáról. A képviselőház demokrata elnökének, Nancy Pelosinak a férjére, Paul Pelosira egy összeesküvéselmélet-hívő törte rá az ajtót és verte kalapáccsal a házaspár San Francisco-i otthonában. Több más prominens amerikai politikussal együtt a támadást elítélte Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt és külügyminiszter is, Elon Musk pedig az ő tweetjére válaszolt a sejtelmes megjegyzéssel – „van némi esélye, hogy több van ebben a történetben, mint első piillantásra látszik” – és egy linkkel a konteókban utazó lap, a Santa Monica Observer cikkéhez. Ez arról szól,, hogy Paul Pelosira nemcsak úgy rátörték az ajtót, a támadóját ő szedte fel egy melegbárban.

Elon Musk azóta törölte ezt a tweetjét, a The New Yorrk Timest pedig álhír terjesztésével vádolta meg, amiért a lap megírta, hogy linket osztott meg Hillary Clinton tweetje alatt. Arra már a CBS hívja fel a figyelmet, hogy a Santa Monica Observer korábban terjesztette azt a konteót is, hogy Hillary Clinton valójában meghalt a 2011. szeptember 11-i terrortámadásban, azóta egy dublőr játssza el a szerepeét.

Elon Musk – írja a The Verge – bejelentést tett arról is, hogy az eddigi öt dollárról 20 dollárra emeli azt a díjat, amelyet a cég a reklám nélküli, több egyéni beállítási lehetőséget kínáló platformjáért, a Twitter Blue-ért kér. Erre az előfizetésre szükség van ahhoz is, hogy a Twitter igazolja egy-egy felhasználó személyazonosságát, és megjelenjen a személyazonosságot tanúsító kék mező a név mellett. Ezeknek a felhasználóknak most 90 napjuk van arra, hogy újra regisztráljanak az eddigi 4,99 dollár helyett immár 19,99 dollárért.

Elon Musk hatalomátvétele után sokan elkezdtek tartani attól, hogy a 2020-vban letiltott amerikai exelnök, Donald Trump visszatér – az antiszemita kiszólásokon ért botrányhős Kanye West már megtehette –, de ez egyelőre még várat magára. Egyelőre annyi történt, hogy Elon Musk felállított egy bizottságot, amely felülvizsgálja a moderálási alapelveket.