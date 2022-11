nepszava.hu;

2022-11-03 08:21:00

Fideszes polgármester is tiltakozik a tömeges postabezárások miatt

Balaicz Zoltán, Zalaegeszeg polgármestere nyílt levélben kért egyeztetést a Magyar Posta Zrt. vezetőjétől.

Zalaegerszeg fideszes polgármestere szerint elfogadhatatlan, hogy a hírekből értesült a városi posták bezárásáról – számolt be az RTL Híradó arról, hogy Balaicz Zoltán nyílt levelet írt Simon Csillának, a Magyar Posta Zrt. megbízott vezérigazgatójának. A városban november 12-től hat postahivatalt zárnak be.

Az RTL-nek nyilatkozó helyiek arra panaszkodtak, hogy a város több pontjáról így szinte elérhetetlenné válnak a postai szolgáltatások. Balaicz Zoltán a Facebookon is közzétett nyílt levelében felidézte, hogy a Magyar Posta még a múlt héten bejelentette, amiről a Népszava is beszámolt, hogy – az európai energiaválságra hivatkozva – 210 településen 366 postahivatal működését szünetelteti. Budapest és Zalaegerszeg mellett szombathelyi, nagykanizsai, veszprémi, győri, miskolci, debreceni, kecskeméti, nyíregyházi, békéscsabai hivatalokat is bezárnak.

A zalai megyeszékhely vezetője azt írta, megérti a takarékossági intézkedéseket, hiszen az önkormányzatuk is számos lépést tesz meg az energiaköltségek csökkentése érdekében, de leszögezte:

Balaicz Zoltán az önkormányzat jogos elvárásának nevezte, hogy minden, a településüket, a polgáraikat érintő ügyben az észérvek és adatok megismerésével, álláspontjaink ismertetésével legyen konzultáció az érintettekkel. „Sajnos ez most elmaradt” – tette hozzá, november 12-ig személyes egyeztetést kérve.

Az RTL beszámolója szerint ugyancsak egyeztetést vár el a Magyar Postától Nemény András Szombathely ellenzéki polgármestere is, míg Őrsi Gergelynek, a budapesti II. kerület polgármesterének megoldási javaslatai is vannak, amelyekre választ vár. A Magyar Posta a televíziónak megkeresésére azonban írta, így is túlteljesítik a jogszabályban előírt kötelezettségeket.