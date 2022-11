nepszava.hu;

vizsgálat;Lázár János;felújítás;Országház;

2022-11-03 16:52:00

Vizsgálja Lázár János, hogy fel kell-e újítani a Parlamentet

A tervezőmunkára a kormány egyelőre 457 millió forintot utalt ki a 2023-as költségvetésből, egyúttal nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a programot.

Az Országház esetleges felújításáról kell beruházási tervet készíttetnie Lázár Jánosnak – vette észre a hvg.hu az erről szóló kormányhatározatot.

A dokumentum szerint meg kell vizsgálni, átépítésre szorul-e az Országház, szükséges-e „a több mint 120 éve gyakorlatilag megszakítás nélkül használt épület átfogó belső rekonstrukciója”.

Ennek érdekében Lázár János építési és beruházási minisztert jelölték ki felelősnek, hogy készíttessen beruházási tervet. Az épületgépészeti, villamossági, biztonsági, épületfelügyeleti, tűzvédelmi elvárásokra kell tekintettel lenni; az épület gazdaságos, megújuló energiaforrások használatát is magában foglaló, biztonságos üzemeltetéséhez szükséges fejlesztési lehetőségeket is át kell tekinteni, és meg kell határozni mindennek a költségigényét.

Az egész Kossuth térért felelős Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.-nek 2023. május 31-ig javaslatot kell készítenie arra is, hogy szükséges-e a beruházás megvalósulása idején a törvényhozás ideiglenes átköltöztetése, átmeneti elhelyezése, továbbá hogy a Szent Koronát a biztonsági és műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelően azalatt is úgy helyezzék el, hogy „lehetőség szerint továbbra is látogatható legyen”.

Szintén fontolóra kell venni az Országházban található műkincsek és műtárgyak felújításának és a beruházás idejére való átmeneti kiköltöztetésének szükségességét, „e körben Munkácsy Mihály Honfoglalás című festményének a kiemelt nemzeti emlékhelyen való ideiglenes vagy végleges, szabadon látogatható elhelyezéséről”.