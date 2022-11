nepszava.hu;

választások;Izrael;Benjamin Netanjahu;Orbán Viktor;győzelem;gratuláció;

2022-11-03 22:06:00

Fülig érő szájjal, Bibi-kötettel a kezében gratulált Orbán Netanjahunak a választási győzelméhez

Mazel Tov!

Fülig érő szájjal, Bibi-kötettel a kezében gratulált Orbán Viktor magyar miniszterelnök régi barátjának, Benjámin Netanjahu volt izraeli miniszterelnöknek választási győzelméhez.

Orbán Viktor a Mazel Tov!-feliratú bejegyzésében azt írta, „nehéz időkben erős vezetőkre van szükség. Gratulálok a nagy visszatéréshez Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek, Magyarország barátjának!”.

A legutóbbi eredmények szerint Netanjahu választási blokkja 65 képviselői helyhez jutott hozzá a 120 fős kneszetben. A leghosszabb ideig hivatalban lévő, korrupcióval vádolt izraeli miniszterelnök 12 évig tartó „uralma” 2021 júniusában ért véget, amikor is a centrista Jaír Lapidnak sikerült összehoznia egy addig valószínűtlennek tűnő koalíciós kormányt liberális, jobboldali és arab pártok részvételével, de ez a törékeny szövetség egy év alatt felbomlott. A november 1-i voksolás az ötödik választás volt Izraelben az elmúlt kevesebb mint négy évben.

Mint arról nemrég a Népszava is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrég „jó hírnek” nevezte Netanjahu esetleges visszatérését. Megismételte a magyar kormány azon litániáját, hogy a közelgő amerikai félidős választásokon a republikánusok szerezzék meg a többséget a kongresszusban. Bár arról nem tett említést, hogy mindkét ország korábbi vezetője a szélsőjobboldal hathatós támogatásával jutott, és reményei szerint juthat hatalomra, a magyar állami hírügynökség által idézett Szijjártó szavai arra utalnak, hogy az izraeli és egy esetleges amerikai fordulat nyomán a magyar kormány is béketeremtőként állíthatná be magát.