Vas András;

bezárás;posta;Somogy megye;rezsiköltség;energiaválság;

2022-11-05 07:15:00

„Bezárták korábban az iskolánkat is, mi lesz a következő? Megszűnik a bolt?”

Egy fokkal élhetetlenebb lesz a településük - így vélekedtek lapunknak a Somogy megyei kisfalvakban. A lakók biztosak benne: az elvileg ideiglenesen bezáró posták már soha nem nyitnak ki.

– Szegény postáskisasszony egész nap sírt – mondta a zimányi bolt előtt egy helybéli asszony, aki csak csütörtökön, a helyi postán járva tudta meg, hogy a bő félezres somogyi településen jövő pénteken nyit ki utoljára a hivatal. – Még nem is tudta, hová kell majd dolgoznia járni, csak annyit mondott, hogy valahol Kaposváron kap majd állást.

– Persze azt mondták neki, hogy ez csak ideiglenes – szólt közbe egy másik asszony –, de tudjuk, Magyarországon ez mit jelent egy faluban: sohanapján.

Ahogy arról lapunkban korábban beszámoltunk, a posta november 12-től országosan 366 helyen ideiglenesen szünetelteti szolgáltatását: a nagyobb településeken teljes városrészek maradnak közeli postahivatal nélkül, a kisebbeken pedig mobilposta pótolja majd a hivatalokat.

Ennek egyébként nincs rossz híre Zimány környékén, a szomszédos Orciban bő másfél évtizede az első között vezették be a szolgáltatást, s a zimányiak nem hallottak rosszakat róla, ám úgy gondolják, minden, amit bezárnak egy településen, egy fokkal élhetetlenebbé teszi a falut.

– Annak idején elvitték az óvodát és az iskolát is, mondván, alig van gyerek – jelentette ki egy középkorú férfi. – Erre most a falusi csokkal sokan kiköltöztek, reggel háromszor-négyszer fordul a falubusz, mire beviszi őket Kaposvárra.

A postát is sokan használják, ottjártunkkor negyed óra alatt öten érkeztek, az önkormányzat épületében kialakított helyiségben nem is fértek el. Többen kint, az ajtó előtt várakoztak.

– állította egy szemüveges nő, aki az unokájával érkezett hivatalos levelet feladni. – Tudom, a mobilpostán is el lehet majd intézni mindent, de az csak jön és megy, nem lesz itt állandóan a faluban, s ha valaki éppen akkor nem ér rá, amikor itt a postakocsi, akkor várhat másnapig.

Hasonlóképpen sajnálták hivatalukat a magyaratádiak is: a csaknem 800 fős faluban ráadásul a posta reggeltől – egy félórás ebédszünetet leszámítva – délutánig nyitva volt, így igazából bármikor el tudták intézni ügyeiket.

– legyintett egy férfi. – Mostantól, ha hirtelen kell a posta, be kell menni Kaposvárra. De nem elég csak a hozzánk legközelebbi toponári városrészig, mert ott is bezárják a postát, sőt, a második legközelebbi, szentjakabit is, hanem be kell autózni a városközpontba. Ahol nem elég, hogy mindig óriási a tömeg, de még a parkolásért is fizetni kell, már, ha talál egyáltalán helyet az ember.

Somogyaszalóban ugyan rövidebb ideig tartott nyitva a posta, ám a helyiek örültek, hogy helyben tudták intézni ügyeiket. November közepétől azonban szintén csak a mobilposta marad a mintegy 800 helybélinek, illetve ők is beutazhatnak Kaposvárra. Méghozzá szintén nem a faluhoz legközelebb eső Kaposfüredre, ahol szintén bezár a posta, hanem jó öt kilométerrel messzebb, egy lakótelepi hivatalba.

A somogyi megyeszékhelyen ugyanis a kilenc postahivatalból négyet bezár november 12-től a Magyar Posta, s miután az egyik, a donneri felújtásra hivatkozva már régebb óta zárva van, így bizonyosan jelentősen romlik a szolgáltatás színvonala. Az alacsonyabb kihasználtságra hivatkozva a cég a külvárosi hivatalokat zárja be, így posta nélkül marad a két, megyeszékhelyhez csatolt korábbi faluból kialakult kertvárosi Kaposfüred és Toponár, a teljes kaposszentjakabi városrész és a Tüskevár, valamint a már említett Donner. Nem véletlen, hogy a peremvárosrészekben komoly felháborodást váltott ki a döntés, Kaposfüreden például csütörtökön aláírásgyűjtésbe kezdtek a helyiek.

– magyarázta Kelemen Csaba –, ez is mutatja, mekkora a forgalma a hivatalnak, ahová a környező településekről is járnak az emberek. Emellett többen aláírásgyűjtő ívekkel a falut járják, próbálunk minél több támogatót szerezni, hogy megmaradjon a postánk. Felháborító, hogy aki nem a városközpontban lakik, az a Magyar Posta szerint másodrendű polgár. Ide úgy hat kilométer a városközpont, vagyis úgy háromezer embert kényszerítenek rá, hogy csak a posta miatt oda-vissza 12 kilométert utazzon. Ráadásul, amióta másfél éve átírták a menetrendet és megváltoztatták a járatok útvonalát, a tömegközlekedés is siralmas. Huszonöt perc a busz befelé, de van olyan időszak napközben, amikor csak óránként megy és jön. És a buszpályaudvarról még el is kell sétálni a postára, az is jó negyed óra.

Az aláírásokat a Szita Károly polgármesternek és a posta vezetőinek akarják eljuttatni a helyiek, akik az internetes közösségi oldalon is kampányolnak a helyi szolgáltatás megmaradásáért. Ottjártunkkor a körzet fideszes önkormányzati képviselője és felesége is megérkezett a postaépülethez, ám nem írták alá az íveket.

A centrumtól úgy öt kilométerre fekvő Toponáron is hasonló utazási nehézségekről panaszkodtak, ráadásul a hozzájuk legközelebbi városi postát is bezárják. Aminek a nagy vesztesei a szentjakabiak – itt található a roma városrész is –, akiknek így a legközelebbi hivatal a főposta marad.

– háborgott Orsós Mária. – És vinnem kell a három gyereket, kész tortúra lesz postára járni. Azt mondták, nem végleg zárják be a postánkat, de most a spórolás miatt nincs más lehetőség, mert itt kisebb a forgalom, mint a központban. Hát persze, hogy nincsenek annyian, mint a nagypostán, de hát az itt élőknek mégiscsak ez a postájuk. Itt, ha sokan voltak, tíz perc alatt végeztem, a városban viszont állhatok majd egy órát sorba. Plusz az utazás. Bezárták korábban az iskolánkat is, mi lesz a következő? Megszűnik a bolt? Nem lakhat mindenki a központban, a város szélén is élnek emberek. Itt rengeteg a kisgyerekes, de ez láthatóan senkit sem érdekel.

– Megértem, hogy spórolni kell, de miért mindig a kisembereken? – mondta Kertesi Sándor a tüskevári postánál. – Remélem, tényleg csak ideiglenesen zárják be! – intett a háta mögötti épület felé.