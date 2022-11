Ungár Tamás írása a Népszavának;

bezárás;posta;rezsiköltség;energiaválság;

2022-11-05 08:00:00

A fideszes postaígéret csak egy szoft hazugság volt, de benne volt a jövő

Amikor 2002-től 2010-ig a baloldal volt kormányon, a Fidesz és politikusai igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy ellene vannak kisposták bezárásának, s ha ők lennének hatalmon, akkor a falvakban megmaradnának a postahivatalokat. Szakmai és gazdasági érvei sosem voltak a fideszeseknek arról, hogy miért is kellene megőrizni a kistelepülések összességében félmilliárd forint „veszteséget termelő” postahivatalait.

Az internet keresőprogramjainak segítségével könnyen találhatunk ez előbbieket alátámasztó újságcikkeket. Így például az Észak-Magyarország 2003. május 26-ai számában ezt olvashattuk: „A kisposták bezárása ellen emelte fel szavát a napokban megtartott sátoraljaújhelyi sajtótájékoztatóján dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő (Fidesz-MPSZ), valamint három zempléni polgármester.”

Ugyanebben az évben, július 3-án, a Hír TV a következőkről tudósított: „A Fidesz újonnan alakult önkormányzati tagozatának első elnökségi ülésén Szita Károly (Kaposvár polgármestere, – a szerk.) azt mondta: a legfontosabb, hogy hangot adjanak a mobilposta szolgálattal kapcsolatban felmerült kétségeknek. Az önkormányzati tagozat elnöke hangsúlyozta: a kistelepülések életelemét veszik el azzal, ha megszüntetik az eddigi szolgáltatásokat.”

Az InfoRádióban – többek között – 2004. július 2-án volt szó a postabezárásokról, s abban elhangzott, hogy: „a Fidesz úgy tudja, hogy a Magyar Posta a kétezer lakosnál kisebb településeken is be kívánja vezetni a mobilposta-hálózatot. A Fidesz falusi tagozatának elnöke (Hargitai János – szerk.) szerint, ha ez megtörténik, akkor az ország településeinek 60 százalékán nem lesz normál postai szolgáltatás.” Hargitai János, aki azóta is parlamenti képviselője a Fidesznek, akkor így nyilatkozott a rádiónak: „2006-tól kezdve az egész folyamatot felül kell vizsgálnunk, és ott, ahol végzetes lépések, visszafordíthatatlan lépések nem történnek, ott a rendszert újra kell gondolni.”

2006-ban nem nyert a Fidesz, így ezt az említett vállalást nem kellett betartani. 2010-ben viszont kétharmadot szerzett a választáson a Fidesz-KDNP tandem. A ’10-es kampányban a Hargitai által tett ígéret újra elhangzott. Igaz, a Fidesz sosem mondta azt a kisfalvak népének, hogy megnyitja a bezárt postákat, de a kistelepülések választói számára a „megvizsgálás” és az „újragondolás” kifejezés azt a reményt keltette, hogy a Fidesz választási győzelme után újra lesz náluk postahivatal (ami feltétlenül erősítette a párt iránti szimpátiát vidéken). Ám a voksolást követően a falusiak gyorsan leszámolhattak ezzel a reménnyel. Somogy megye napilapjának netes oldalán, a sonline.hu-n 2012. október 11-ei dátummal találtuk ezt a néhány mondatot: „Kiderült, nem tervezi újabb falusi posták újranyitását a Magyar Posta, mert gazdasági realitások nem indokolják. Pedig a 2010-ben a Fidesz-KDNP választási ígéretei között szerepelt: ahol igény van rá, ott ismét kinyitják a szocialista–szabad demokrata kormányok alatt bezárt kispostákat.”

Egy, a postáját csaknem húsz éve elvesztő baranyai faluban él az a tanár, aki előbbiek kapcsán így elmélkedett:

– A Fidesz, kormányra kerülve, maga is úgy látta, nincs értelme fenntartani kisforgalmú postákat. Valószínűleg előtte is látta ezt, mégis azt sugallta, hogy ha ő lenne hatalmon, nem lenne postabezárás. És a falusi emberek elhitték ezt a hazugságot. Persze, mi ez ahhoz képest, hogy a Fidesz később elhitette: ha nem ő lenne kormányon, a baloldal behozná a migránsokat. Akiknek amúgy eszük ágába sincs Magyarországra telepedni. A postaígéret ehhez képest csak egy szoft hazugság volt. De benne volt a jövő.