2022-11-05 18:37:00

A Mi Hazánk szerint senkit nem szükséges meggyilkolni, de nem vállalják a felelősséget, ha politikusuk kijelentése után valakit megölnek

A Parászka Boróka felakasztását emlegető Bartha Barna kijelentését kivizsgálják, de szerintük nem esik büntetőjogi kategóriába.

Bartha Barna szavai nem esnek büntetőjogi kategóriába, de kivizsgálják az esetet - ezt válaszolta a Mi Hazánk az ATV Híradójának kérdésére, miután kiderült, hogy a politikus - aki a párt Nemzetpolitikai kabinetének vezetője - egy szélsőséges témákkal teletűzdelt, szerény érdeklődés mellett megtartott sepsiszentgyörgyi rendezvényen egyebek között Parászka Boróka erdélyi újságíró felakasztásáról értekezett.

Amint arról lapunk is beszámolt, Bartha Barna azt mondta: „A zsidók által pontosan kitalált pusztító, bomlasztó programokkal teszik tönkre a székelyeket. Amilyen színvonalon van most a székely néplélek, az a magyar szónak köszönhető, a televízión keresztül beérkezett mocsok miatt. Vagy meg lehet hallgatni Parászkát, hát ha az ilyeneket a magyarok nem tudják felakasztani, maguk közül nem tudják kiiktatni, akkor nem csoda, hogy oda jutunk, ahol tartunk. És ő is székelynek vallja magát. Nem tudom, hogy ki ismeri Parászka tevékenységét, de nincsenek szavaim rá. Ezeket a népnek ki kell közösítenie maga közül. Ki kell kérjék maguknak a székelyek, hogy ilyen emberek (...) bárhol dolgozzanak.”

Az idézetet először közlő Transtelex eredetileg kicsillagozta Parászka Boróka nevét, később derült ki, hogy róla van szó.

Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője a csatornának úgy nyilatkozott, a munkatársakat ért verbális fenyegetés nem újkeletű, de eddig ez volt a legdurvább. Hozzátette, szerinte van ok az aggodalomra, „ha most nincs következmény, előbb-utóbb akár tragédia is bekövetkezhet” - mondta.