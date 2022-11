nepszava.hu;

beszéd;politikus;reagálás;akasztás;Parászka Boróka;Mi Hazánk Mozgalom;

2022-11-03 20:14:00

Megszólalt az újságíró, akit a Mi Hazánk Mozgalom politikusa szerint fel kellene akasztani

Az újságíró szerint az ilyesfajta „politikai haknik” visszahatnak a román–magyar kapcsolatokra, növelik a gyanakvást a románokban, és az egésznek az erdélyi magyar közösség issza meg a levét, nem pedig ő.

Senki sem hallott volna arról, hogy a Mi Hazánk politikusa Erdélybe látogat, ha nem beszél az akasztásról – ekképp reagált Parászka Boróka újságíró Bartha Barnának, a Mi Hazánk politikusának minapi erdélyi beszédére, amelyben egyebek között az újságíró felakasztásáról beszélt a hvg.hu beszámolója szerint.

Parászka Boróka a román közszolgálati média munkatársa és a HVG szerzője is.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a Mi Hazánk Mozgalom székelyföldi szervezetépítő turnéján – amelyet finoman szólva is mérsékelt érdeklődés övezett – Bartha, a párt úgynevezett nemzetpolitikai kabinetjének vezetője a többi között azt mondta: „A zsidók által pontosan kitalált pusztító, bomlasztó programokkal teszik tönkre a székelyeket. Amilyen színvonalon van most a székely néplélek, az a magyar szónak köszönhető, a televízión keresztül beérkezett mocsok miatt. Vagy meg lehet hallgatni Parászkát, hát ha az ilyeneket a magyarok nem tudják felakasztani, maguk közül nem tudják kiiktatni, akkor nem csoda, hogy oda jutunk, ahol tartunk. És ő is székelynek vallja magát. Nem tudom, hogy ki ismeri Parászka tevékenységét, de nincsenek szavaim rá. Ezeket a népnek ki kell közösítenie maga közül. Ki kell kérjék maguknak a székelyek, hogy ilyen emberek (…) bárhol dolgozzanak.”

„Mindig kell egy nyúl az agárversenyen” – kommentálta Parászka Boróka Bartha Barna szavait a hvg.hu-nak. Azt mondta, senki sem hallott volna arról, hogy a Mi Hazánk politikusa Erdélybe látogat, ha nem beszél az akasztásról. Enélkül nem tudott volna figyelmet kelteni, semmi mondanivalója nem volt, botrányt csinált, most meg sütkérezik annak nyilvánosságában.

Parászka Boróka szerint káros és végtelenül riasztó, hogy ennyi fogalmuk van arról, mit jelent betartani a törvényeket és egy jogállamban lenni.

Szerinte az ilyesfajta politikai haknik visszahatnak a román–magyar kapcsolatokra, növelik a gyanakvást a románokban, és az egésznek az erdélyi magyar közösség issza meg a levét, nem pedig ő, mert ezek a magyar ügyek lesznek azok, amelyek aláásnak sok fontos közintézményt. Mit gondolt ez az ember, hogy idejön, és a közszolgálati média munkatársát fenyegeti? Ebben van valami rendkívül kockázatos. Sajnálom, hogy akaratlanul publicitáshoz segítettem őket, és hogy ilyen könnyen fel tudják használni a nevem – fűzte hozzá.

Nem tudja, hogy miért pont őt emlegették, de úgy gondolja, ez nem az ő személyéről szól, hanem a teljes román közmédiát érinti. A főszerkesztőm tud erről, majd eldöntik, hogy milyen eszközhöz nyúlnak – mondta a portálnak.

Bartha egyébként színtiszta irredentizmust és fasizmust idéző témákat vonultatott fel az eseményen. Ilyen volt az „Erdély visszacsatolására való felkészülés”, a koronavírus-járvány korlátozásai, az LMBT+-közösségek elítélése, a cigányok megfélemlítése és a románok alsóbbrendűsége, emellett zsidózott is.