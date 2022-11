nepszava.hu;

2022-11-06 13:01:00

Az Egyesült Államok arra biztatja Ukrajnát, hogy ne utasítsa el a tárgyalásokat Oroszországgal

Korábban Zelenszkij azt hangoztatta, nem hajlandó tárgyalni azzal az országgal, amelyet Vlagyimir Putyin vezet.

Az Egyesült Államok négyszemközt arra bátorítja Ukrajnát, hogy jelezze nyitottságát az Oroszországgal való tárgyalásokra - közölte a Washington Post. A cikket a Reuters szemlézte.

A lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, az amerikai tisztviselők kérése nem arra irányul, hogy Ukrajnát a tárgyalóasztalhoz kényszerítsék, csupán a háborút elszenvedő országok támogatását szeretné ily módon fenntartani. Amerikai és ukrán tisztviselők elismerték, hogy Volodimir Zelenszkij Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való tárgyalási tilalma aggodalmat keltett Európa, Afrika és Latin-Amerika egyes részein, ahol a háborúnak az élelmiszer- és üzemanyagköltségekre gyakorolt hatása a legélesebben érezhető. Korábban az ukrán elnök aláírt egy olyan rendeletet, amely szerint hivatalosan „lehetetlennek” nyilvánította a Putyinnal folytatott esetleges ukrajnai tárgyalásokat, de nyitva hagyta az ajtót az Oroszországgal való tárgyalások előtt.

A washingtoni külügyminisztérium szóvivője azt hangoztatta, ha Oroszország kész a tárgyalásokra, akkor fejezze be a háborút és vonja ki csapatait Ukrajnából. Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó pénteki, kijevi látogatásán kijelentette, Washington a keddi félidős kongresszusi választások után is „rendíthetetlen és tántoríthatatlan” támogatást nyújt Ukrajnának. Az Egyesült Államok 400 millió dollár értékű további biztonsági támogatást jelentett be Ukrajnának, többek között T-72-es harckocsik felújítását a Cseh Köztársaságból és rakétákat a HAWK légvédelmi rendszerhez, amelyek orosz drónok és cirkálórakéták ellen használhatók.

Az új támogatással a Kijevnek küldött amerikai katonai segély összege a megszállás óta több mint 18,2 milliárd dollárra emelkedett.