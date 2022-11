Korom Milán;

2022-11-06

ZűrzaVARos végjáték: ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott Tenerifén

A világliga szuperdöntőjében ötméteresekkel szenvedett vereséget a házigazda spanyol csapattól.

Bíró Attila, a női magyar vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya azt tűzte ki célul a világliga tenerifei szuperdöntője előtt, hogy tanítványai fontos lépés tegyenek abba az irányba, hogy letegyenek egy olyan alapot, amellyel a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon és Európa-bajnokságon is jó eséllyel indul majd harcba a gárda a ötkarikás kvótáért.

A nyolccsapatos tornán a vb-ezüstérmes, olimpiai bronzérmes magyar válogatott a csoportkörben előbb 9-7-re múlta felül Ausztráliát, majd a házigazda, Európa-bajnok, olimpiai második spanyolok ellen szenvedett 15-11-es vereséget, a négy közé jutást viszont sikerült kiharcolni az Új-Zéland elleni 25-9-es sikerrel.

Igen ám, de az elődöntőben a 14-szeres világliga-győztes, a legutóbbi három olimpián és négy világbajnokságon győztes amerikaiakkal találta magát szemben Bíró Attila együttese. A két csapat legutóbb a magyarországi rendezésű nyári világbajnokság döntőjében találkozott egymással, az amerikaiak akkor 9-7-es győzelmet arattak.

A szombati összecsapáson remekül játszott a magyar csapat, amely végül büntetőpárbajban győzte le ellenfelét. A bravúrt mi sem szemlélteti jobban, miszerint a rivális legutóbb a 2013-as barcelonai világbajnokságon szenvedett vereséget világesemény egyenes kiesés szakaszában.

Vasárnap ismét Spanyolországgal szemben találta magát a magyar csapat, amely ezúttal egészen másik arcát mutatta, mint a felek csütörtöki összecsapásán, ahol a félidőben már öttel vezetett a vendéglátó.

Ezúttal végig szorosan alakult az összecsapás, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy góllal, 9-9-es állásnál vette kezdetét az utolsó negyed. A mérkőzés utolsó szakaszáig nem lehetett panasz az amerikai-ausztrál játékvezetői kettősre, azonban a végjátékban elkezdett lejteni a hazai pálya, folyamatosan kontrákat fújtak a magyarok ellen, majd pedig videóbírózás (VAR) után szándékos ütés miatt kiállították az egyik spanyolt, aki később érthetetlen módon mégis visszatérhetett. A többperces közjáték után két gólt lőttek a spanyolok, Bíró Attila mindent egy lapra feltéve előre küldte a kapus Magyari Aldát is, s ennek is köszönhetően össze is jött a szépítés. Az elhibázott spanyol emberfór után még egyet támadhatott a magyar csapat, Gurisatti Gréta utolsó másodpercben lőtt találatával büntetőpárbajra mentette az állást.

A spanyolok első két lövője hibázott, de megremegtek a magyar kezek is, a párharc végül a 10. körben dőlt el. Elsőre nem lehetett eldönteni, Gurisatti lövése bent volt-e vagy sem, ám végül a VAR a spanyolok örömét igazolta, Terre kapus időben kotorta ki a labdát.

A magyar válogatott tehát akárcsak 2020-ban Athénban, ezúttal is második lett a világligában, a spanyolok pedig történetük során először diadalmaskodtak a sorozatban, amelyet jövőre a világkupa vált.