2022-11-08 08:30:00

Még New Yorkot is félthetik a demokraták

A demokrata fellegvárban is kétesélyes a verseny a kormányzói székért, a republikánusok a kongresszus mindkét házában többséget szerezhetnek a kedden tartandó amerikai félidős választáson. A végeredményekre megint várni kell majd.

Nem túl biztató előjel a kormányzó Demokrata Párt számára, hogy Joe Biden amerikai elnök a kampány véghajrájában, vasárnap New Yorkba utazott, hogy tartson politikai gyűlést Kathy Hochul kormányzóval. Az állam demokrata egyik fellegvárának számított, a párt 1994 óta minden szenátori és 2002 óta minden kormányzói választást megnyert itt, ám a tavaly szexuális zaklatási botrányba belebukott Andrew Cuomót váltó Kathy Hochul győzelme most nem százszázalékig biztosra vehetőnek látszik.

Kihívója, a republikánus Lee Zeldin kongresszusi képviselő ügyesen tematizálta a hónapok óta a bűnözés növekedését tükröző statisztikákat és nem ritkán rasszista felhangú, kizárólag afroamerikai bűnelkövetőket ábrázoló kampányreklámokkal a szavazók egy jelentős részét meg tudta győzni, hogy ő a demokrata kormányzó hatékonyabban fel tudna lépni az államban megszaporodott erőszakos bűncselekményekkel szemben.

A ma, vagyis november 8-án kedden záruló félidős választásokon a 435 képviselőházi hely mindegyikéért, a 100 szenátusi bársonyszék közül 35-ért folyik a verseny, 39 szövetségi államban és területen pedig a kormányzói poszt sorsa is eldől. New York mellett a republikánus jelöltek máshol is a bűnözés elharapózásával riogattak, de igazán a júliusban negyvenéves rekordot döntő, de azóta néhány tizedponttal, 8,2 százalékra mérséklődő infláció és a megemelkedett üzemanyag árak feletti elégedetlenséget tudták kiaknázni. Szinte borítékolható, hogy a szélsőjobboldal felé tolódó párt a képviselőházba többséget szerez, és akár a szenátust is megkaparinthatja, komoly kihívás elé állítva Bident ciklusa második felében.

Az elnök a finisben a legfrissebb gazdasági adatokkal próbálta kifogni a szelet az ellenzék vitorlájából, azzal büszkélkedhetett, hogy a GDP az előző két negyedév csökkenése után ismét növekedést mutat, a foglalkoztatottak száma is emelkedett, a munkanélküliség 3,7 százalékon áll, ami mindössze 0,2 százalékkal nagyobb a koronavírus-járvány előtt mért szintnél.

A demokraták egy másik fő üzenete az volt, hogy meg kell védeni az utóbbi évek, évtizedek vívmányait. Azt fejtegették, hogy a republikánusok előretörésére az Obama-féle egészségbiztosítási rendszer végéhez vagy akár országos abortusztilalomhoz is vezetne. Biden arra is figyelmeztetett, hogy a két és félszázados amerikai történelem egyik legnagyobb büszkesége a demokrácia is fenyegetés alatt áll. Mint mondta, számos republikánus jelölt tagadja 2020-as választás eredményeit, a szavazók és a voksolást biztosító önkéntesek pedig egyre több megfélelmlítési kísérlettel néznek szemben. Az elnök külön kitért a demokrata Nancy Pelosi házelnök férjével szembeni október végi betöréses támadásra is, amivel kapcsolatban republikánus politikusok és szélsőjobboldali megmondóemberek összeesküvés-elméleteket terjesztenek.

A demokráciára leselkedő veszélyre két volt demokrata elnök felhívta a figyelmet: Bill Clinton, aki szintén szavazásra buzdított New Yorkban, illetve Barack Obama, aki ugyanazon a napon Bidennel lépett színpadra Pennsylvaniában, ahol kiélezett a verseny a szenátori székért. Az északkelet-amerikai államban tavasszal agyvérzést szenvedett demokrata kormányzó-helyettes John Fetterman és a republikánus Mehmet Öz török-amerikai celebdoki mérkőzik meg egymással a mandátumért. Kettőjük párbaja akár azt is eldöntheti melyik párt lesz többségben a szenátusban. Valószínűleg nem javított Fetterman esélyein a szénhez gazdaságilag és kulturálisan kötődő régióban, hogy Biden pénteken egy kaliforniai gyűlésén a szénerőművek lekapcsolásáról, a megújuló energiaforrásokra való áttérésről elmélkedett.

Donald Trump is benézett szombaton Pennsylvaniába, hogy a republikánus jelöltekért, köztük Özért kampányoljon. A 2024-ben a Fehér Házért várhatóan újrainduló volt elnök azonban megragadta a lehetőséget, hogy párton belüli riválisának, az elnökjelöltséget szintén fontolgató Ron DeSantis floridai kormányzónak szóljon oda. A politikai ellenfeleire gyakran gúnyneveket aggató Trump arról beszélt, hogy felmérések alapján ő sokkal népszerűbb, mint „Ron DeSanctimonious” vagyis „Ron DeSzenteskedő”. Miután megjegyezése a szélsőjobboldalon bírálatokat váltott ki, a volt elnök másnap már barátságosabb hangnemet ütött meg, a floridai Miamiban a kormányzó újraválasztására kérte híveit.

Az előszavazás miatt már több mint 41 millió amerikai adta le levélben vagy személyesen a voksát. Habár a felmérések alapján a republikánusok korlátozott előretörésére lehet számítani a félidős választásokon, a prognózisokat készítő FiveThirtyEight szakportál arra hívta fel a figyelmet, hogy akár fölényes jobboldali- vagy váratlan baloldali győzelem sem kizárt, amennyiben a közvélemény-kutatók a szokásos mértékben mérnek félre. A választás napján postára adott, de később beérkező levélszavazatok ezúttal is megcsúsztatják az összesítést. A FiveThirtyEight szerint elképzelhető, hogy például Nevadában - ahol a kormányzó- és a szenátorválasztás kimenetele is kétesélyes - jövő keddig nem lehet győztest hirdetni.