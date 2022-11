Rónay Tamás;

Franciaország;párt;szélsőjobboldal;Marine Le Pen;

2022-11-08 12:00:00

Romba dőlt Marine Le Pen törekvése, nagyon kellemetlen incidens zavarta meg az utódlást

Nem így képzelte el a hatalomátadást, a fiatal Jordan Bardella megkoronázását a francia jobboldali populista párt ikonja, Marine Le Pen. Bár a hétvégi kongresszuson azt akarták jelezni, új korszak köszöntött a Nemzeti Tömörülés (RN) életébe, amivel a pártot még inkább elfogadottabbá tennék azok számára, ez nem sikerült maradéktalanul.

Két nappal Jordan Bardella pártelnökké választása előtt a francia parlamentben a baloldali Népi Ökológiai és Szociális Unió (NUPES) frakciójának egyik képviselője, Carlos Martens Bilongo, aki Franciaországban született ugyan, de afrikai bevándorlók leszármazottja, éppen a menekültek megsegítésének fontosságáról beszélt, amikor a Nemzeti Tömörülés egy tagja, Grégoire de Fournas állítólag azt kiabálta be: húzzon vissza Afrikába. Maga a képviselő cáfolta, hogy ezt a honatyára gondolta volna, állítása szerint a menekülteket szállító hajókra gondolt. A baloldal, illetve Emmanuel Macron Újjászületés szövetsége azonban felháborodott, s a képviselő a legsúlyosabb büntetést kapta: két hétre kizárták a nemzetgyűlésből, két hónapig pedig fizetésének csak a felét kapja meg. Az ötödik köztársaság 1958-as létrejötte óta ő a második honatya, aki ilyen súlyos büntetést kap.

Az időzítés nem is lehetett volna rosszabb, hiszen romba dönti azt a képet, amit a RN sugall magáról, amely szerint már szó sincs arról, hogy rasszista politikai erő lenne. Ez a vita uralta hétvégén a lapokat, s nem az, hogy egy 27 éves fiatalember vezeti a legjelentősebb ellenzéki pártot, aki mellesleg olasz bevándorlók gyermeke. Minden De Fournasról szól, akit a baloldal és a macronisták egyöntetűen rasszizmussal vádolnak.

Jordan Bardella a pártelnökválasztás nagy favoritja volt: az áprilisi elnökválasztást megelőzően Marine Le Pen ideiglenesen már lemondott a RN vezetéséről, s az ifjú politikus akkor át is vette a Nemzeti Tömörülés irányítását. Jordan Bardella szombaton a szavazatok 85%-át szerezte meg, a perpignani polgármester, Louis Aliot 15 százalékával szemben. Perpignan egyébként egyfajta kísérleti terep a Nemzeti Tömörülés szempontjából, ez a legjelentősebb település, ahol a párt politikusa a polgármester. A városban egyébként nem történt különösebb változás azután sem, hogy Louis Aliot vette át annak irányítását.

Jordan Bardella a választást követő beszédében elítélte a „meghurcolt” képviselő ellen indított "hajtóvadászatot". Philippe Olivier, Marine Le Pen különleges tanácsadója és sógora is megalapozatlannak tartja a képviselő elleni fellépést. „Haragudtunk volna Grégoire de Fournasra, ha úgy véljük, hogy szavaiban minimális rasszizmus is volt, de szó sem volt erről” – hangoztatta.

A múlttól való távolságtartás része volt a párt átnevezése is. Marine Le Pen többször Charles de Gaulle tábornokra utalt és pártját az egykori elnök méltó utódának állította be. Le Pen politikájának változását mutatja, hogy nemrégiben visszavonta azt a népszerűtlen követelését, miszerint ki akarja léptetni Franciaországot az Európai Unióból és az euróövezetből. A változás külsőségekkel is járt: a júniusi parlamenti választások után, amelyen pártja 89 képviselői helyet szerzett, nyakkendő viselésére kötelezte a honatyákat.

Jordan Bardellát a francia politika csodagyerekeként emlegetik: tizenéves kora óta elkötelezett a párt iránt, egyetemi diplomája nincs, de jó szónoki képességekkel rendelkezik, jó benyomást kelt a televízióban az egyes vitaműsorokban.