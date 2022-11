nepszava.hu;

Oroszország;iskola;katonai kiképzés;

2022-11-08 14:52:00

140 órában katonai kiképzést kaphatnak ezután az orosz középiskolások

Természetesen a béke jegyében.

Az orosz parlament mindegyik frakciója kész támogatni azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a közép- és szakiskolák diákjai az utolsó két évben 140 tanóra erejéig katonai kiképzést kapnának - írja az orosz orosz Izvesztyija hírportál. A cikket a 444 szemlézte.

A különleges katonai művelet kezdetével a kérdés különösen sürgetővé vált – jelentette ki egy orosz parlamenti képviselő azon a „vitán”, amelyen ez a kérdés került napirendre. Természetesen hatalmas egyetértés és helyeslés mellett.

- kommentálta a kormánypártok egyik politikusa. A tervek szerint nem csak technikai jellegű tudást szerezhetnének a tanulók (lövegek szétszerelése, tűzoltás. elsősegélynyújtás), de pszichésen is felkészülhetnének a fegyveres konfliktusokra. Több tanár is kétkedésének adott hangot, van aki szerint már így is hatalmasra nőtt a tananyag és nem is férne bele a kiképzés.