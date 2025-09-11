Azt nem tudni, Rudolf Huliak és párttársai egyeztettek-e a javaslatról a kormánykoalíciós partnerekkel.
Magyar György ügyvéd szerint a résztvevők egyéni felelősségének feltételeit a honvédségnek kellett garantálni. Kérdés, ez megtörtént-e. A program ma újraindulhat.
A súlyos baleset ellenére csütörtökön már újra is indulhat a gyakorlat, azonban úgy tudni, többen a távozás mellett döntöttek, és inkább nem fejezik be a kiképzés hátralévő részét.
A lengyel miniszterelnök a Thermopülai-szorosnál a sajátjait a perzsáknak eláruló Ephialtész példájával figyelmeztette a magyar kormányfőt.
Országszerte már 21 helyőrségben, most éppen Gödöllőn várják az önkénteseket, akik a „Szeretem, megvédem!” című toborzókampány hatására készek fegyvert ragadni.
Macron elnök francia vadászgépeket ígért Ukrajnának és több ezer katona kiképzését, Biden elnök pedig újabb amerikai segélycsomagot hagyott jóvá.
Az orosz vezetés növekvő aggodalommal fogadja, hogy Örményország szorosabbra fűzi kapcsolatait a Nyugattal. Rá is szólt a jereváni kormányra.
Vizsgálat indult annak megállapítására, hogy megfelelően betartották-e a repülés-előkészületi szabályokat.
Az orosz állami médiában is bemutatott felvételek szerint a háborús felkészítés már a tananyag része.
Ukrán pilóták kiképzésének ígéretével Rishi Sunak kormánya utat nyitott azelőtt, hogy Ukrajna fejlett, NATO-szabványú vadászgépeket kaphasson szövetségeseitől. Volodimir Zelenszkij látogatását brit miniszterelnök fegyverszállítások és katonai kiképzések bővítésének ígéretével és több új Oroszország elleni szankció bejelentséével vezette fel. Az ukrán elnök a Westminster Hallban beszédet intézett a brit képviselőkhöz, találkozott Károly királlyal, majd meglátogatta az Egyesült Királyságban kiképzésen tartózkodó ukrán katonákat.
Jelentős gyengeségek mutatkoznak a kínai katonák kiképzésében, a hadsereg beszámolója szerint sürgős reformra van szükség.
Megkezdődött az ukrán hadseregbe jelentkezett kárpátaljai önkéntesek katonai kiképzése hétfőn Ungváron, a Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság bázisán.