Vas András;

csőd;csoportos létszámleépítés;leányvállalatok;Tungsram;

2022-11-08 17:04:00

A Tungsram még küzd, de 750 dolgozót érintő, csoportos létszámleépítést helyezett kilátásba

Az állami Eximbankot hibáztatja a kormány stratégiai partnere, a végveszélybe került Tungsram a felszámolási eljárásért.

Megdöbbenve fogadták a Tungsram képviselői és a jelen lévő hitelezők, hogy az Eximbank nem fogadta el a cég második ajánlatát sem a hétfői egyeztető tárgyaláson, s így lehetetlenné tette a csődegyezség létrejöttét – erősítette meg a Tungsram kedden kiadott közleménye lapunk hétfői információit. A cég emlékeztetett rá, az első csődegyezségi tárgyaláson a nem biztosítotti hitelezők többsége megszavazta a Tungsram törlesztési javaslatát.

A közlemény szerint a csődeljárásban rendelkezésre álló 6 hónapos határidő november közepén lejár, s mivel nem született egyezség, a következő lépés a cég felszámolása, melyet a bíróság hivatalból rendel el. Jelenleg a Tungsram jogi szakértői azon dolgoznak, hogy a szükséges dokumentumokat eljuttassa a bírósághoz, ahol megfelelő határidőkkel egy felszámolóbiztost jelölnek ki, akinek feladata többek között a vállalat vagyonának értékesítése, s akivel a cégmenedzsment teljes mértékben együttműködik a jövőben. A biztos kinevezéséig a csődeljárás során kijelölt vagyonfelügyelő felügyelete alatt működik a cég.

Lapunkban folyamatosan beszámoltunk a nagy múltú fényforrásgyár problémáiról. A kormány stratégiai partnerének számtó Tungsram vezetése áprilisban, a választás után jelentette be – vélhetően nem volt véletlen, hogy a voksolás utánra időztették –, azonnali kormányzati segítségre szorul, s a remélt fejlesztések helyett a túlélésért küzd. A 2018-ban ismét magyar kézbe került cég – az amerikai General Electrictől vásárolták ki új tulajdonosai – tartozásai miatt előbb 1600 dolgozója elbocsátását jelentette be – végül az öt telephelyen, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Hajdúböszörményben, Újpesten és Kisvárdán cirka kétezren kerültek az utcára –, majd az Eximbank inkasszója után csődeljárásba menekült. Az első, augusztusi csődegyezségi tárgyalás kudarcba fulladt, ugyanis a közel 850 érintett vállalkozás képviselői számára elfogadhatatlan ajánlatot tett a cég, melyen a második, hétfői fordulóra ugyan javított, a svájci BusinessCreations csoport bevonásával nagyobb megtérülést ajánlott és rövidebb határidőket vállalt a fizetésre – az állami tulajdonú Eximbank viszont erre a konstrukcióra is nemet mondott.

A cég keddi közleménye alapján a Tungsram lehetőségei szerint mindent megtett, hogy egyezségre jusson hitelezőivel, és törlessze adósságát a többségében magyar kkv-kból álló beszállítóinak. Felajánlotta, hogy hitelezőnként 10 millió forintig 100 százalékban megtéríti tartozásait, a cégvezetés szerint az Eximbank lépése azonban megakadályozta ezt. A Tungsram arra számított, hogy a csődegyezség elfogadásával olyan tiszta jogi környezet jön létre, amilyet elvártak azok a befektetők, melyekkel ígéretes tárgyalásokat folytatott a vezetőség.

A vállalatvezetés úgy gondolja, hogy a hitelezők és a dolgozók érdekei miatt egy folyamatosan üzemelő vállalat nagyobb értéket képvisel a felszámolás alatt, mintha csak használt gépeket lehetne értékesíteni. Céljuk, hogy az eljárás alatt egyezséget kössön a hitelezőkkel és kilábaljon a felszámolásból: erre elvileg adott a jogi lehetőség.

A tervek szerint szervezeti átalakításokkal kisebb leányvállalatokat hoznak létre, melyek megteremtik a lehetőségét, hogy a Tungsram egészséges üzletágai életben maradhassanak: a kisebb cégek vonzóbbak a befektetők számára, akik, ha tőkét tudnak biztosítani a vállalatoknak, akkor a munkavállalókat tovább lehet foglalkoztatni. A cégvezetés állítja, hogy jelenleg is zajlanak tárgyalások befektetőjelöltekkel, igaz elismerték, hogy a csődegyezség híján lényegesen nehezebbé vált a Tungsram tárgyalási pozíciója. A bizonytalanság miatt – a legrosszabb eshetőségre is készülve – a cég kedden 750 dolgozót érintő, csoportos létszámleépítést jelentett be az illetékes kormányhivataloknál, a döntés azonban nem végleges, s a vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a leépítést elkerülje.

- Bennünket is tájékoztattak a kialakult helyzetről és a tervezett jövőképről, utóbbi akár meg is valósulhat- mondta lapunknak Sallai Gábor, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

Az érdekképviseleti vezető hozzátette, Budapesten sokkal jobb a dolgozók helyzete, mint a vidéki gyáregységekben, hiszen a fővárosban rengeteg álláslehetőség adódik, az elbocsátott tungsramosok nagy része a felmondási idő leteltével azonnal munkába tudott állni, s a még szerződéssel rendelkezők nagy részének is van már máshonnan ajánlata. Vidéken viszont sokkal rosszabb a helyzet, leginkább – ahogyan erről a Népszava a múlt héten beszámolt – Nagykanizsán küzdenek elhelyezkedési problémákkal az utcára került dolgozók.

– vélte Sallai Gábor –, Újpesten és Hajdúböszörményben is olyan termelés zajlik, mely érdekelheti a befektetőket. Egyelőre mi is csak a svájci és a cseh vonalról hallottunk, utóbbiak állítólag az újpesti gyár iránt érdeklődnek. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben kiderül, működőképes-e a cégvezetés terve, legkésőbb karácsonyi el kell dőlnie a jövőnek, hiszen nem lehet ilyen sokáig bizonytalanságban tartani a dolgozókat.