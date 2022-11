Gy. D.;

USA;marihuána;emberi jogok;abortusz;félidős választások;népszavazások;

2022-11-09 12:58:00

Az esetek többségében megerősítették az abortuszhoz való jogot, ám elutasították a marihuána felhasználásával kapcsolatos lazább szabályozást az amerikai népszavazásokon

Kaliforniában nemet mondtak a sportfogadásra.

Az esetek többségében megerősítették az abortuszjogokat, ám elutasították a marihuána felhasználásával kapcsolatos lazább szabályozást az amerikai félidős szavazásokkal egy időben tartott népszavazásokon.

Öt amerikai államban, Kentuckyban, Vermontban, Michiganben, Montanában és Kaliforniában szavaztak az abortuszjogokról

A kentucky-i népszavazáson egy olyan alkotmánymódosításról voksoltak, amelynek értelmében megszüntetnék az abortuszhoz és a finanszírozásához való jogot, amit rögzítenének az állami alkotmányában is . A The New York Times élő közvetítése szerint 86 százalékos feldolgozottság mellett a szavazók szűk többsége, 52,6 százalék elutasítja az említett alkotmánymódosítást.

Mint azt az AP amerikai hírügynökség megjegyzi, a mélyen konzervatív Kentuckyban a republikánus többségű törvényhozás már elfogadott egy szinte teljes tilalmat az abortuszra vonatkozóan. A szavazás eredménye ezen nem feltétlenül változtatna, ám árnyalná a voksolás után az üggyel kapcsolatban folytatódó jogi csatát. Az abortuszjogok támogatói abban bíznak, hogy sikerült megismételni a meglepetésgyőzelmet, amelyet az idén nyáron a szintén konzervatív Kansasben arattak, ahol elsöprő többséggel elutasítottak egy hasonló módosítást.

Vermontban a voksok több mint 95 százalékának feldolgozottsága alapján a választók elsöprő többsége (77,5 százalék) támogatta azt a javaslatot, amely alkotmányos jogot biztosítana a személyes reprodukciós autonómiához, azaz ahhoz, hogy a gyermeknemzés magánügy.

Hasonlóról szól a michigani javaslat is, amely alkotmányos jogot biztosítana a gyermeknemzés szabadságának, amelybe beletartozna a döntéshozatal „a várandósággal kapcsolatos összes ügyet illetően”, mint például az abortusz és a fogamzásgátlás. 84 százalékos feldolgozottság mellett a választók 55,6 százaléka támogatta az erről szóló javaslatot.

Montanában az abortusz szigorításáról tartottak szavazást. Olyan intézkedésről szavaztak, amelynek érelmében jogi személlyé nyilvánítanák a magzatot,

Orvosok attól tartanak, hogy a törvény korlátozza a megszületett, de életben nem maradó csecsemők palliatív ellátását. A voksok 80 százalékának feldolgozottsága alapján a javaslatot elutasítók szűk többséggel (52,6 százalék) vezetnek.

Kaliforniában már korán, 41 százalékos feldolgozottság mellett eldőlt, hogy a szavazók elsöprő többsége (65,2 százalék) támogatta a javaslatot, amelynek értelmében úgy módosítanák az állam alkotmányát, hogy védelmet biztosítanának az egyéni reproduktív szabadsághoz „a legintimebb döntéseikben”, beleértve az abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz való jog biztosítását is.

Ezzel egy időben egyes államokban népszavazást tartottak a marihuánával és egyéb szerekkel kapcsolatos szabályozás módosításáról is.

Marylandben a választók elsöprő többsége (65,5 százalék) voksolt arra, hogy legális legyen a marihuána birtoklása és felhasználása a 21 évesnél idősebbek számára 2023 júliusától kezdődően. Hasonló alkotmánymódosítást szavaztak meg Missouriban is (53,1 százalék, 89 százalékos feldolgozottság mellett). Három államban, Észak- és Dél-Dakotában, illetve Arkansasben elutasították a marihuána legalizációját.

Coloradóban 80 százalékos feldolgozottság mellett szűk többséggel (51 százalék) vezet az igen azzal a javaslattal kapcsolatban, amelynek értelmében a 21 év felettiek esetében dekriminalizálnák egyes pszichedelikus növények és gombák birtoklását és használatát, az állam pedig új szabályozást hozna létre ezeknek az anyagoknak a forgalmazásával és a felhasználásával kapcsolatban.

Az AP beszámolt arról is, hogy kudarcot vallott az Egyesült Államok történetének legdrágább szavazási javaslata, miután a kaliforniaiak túlnyomó többségében elutasították az indián törzsek és a játékipar kezdeményezését a sportfogadásokra vonatkozóan. A két csoport közel 600 millió dollárt gyűjtött össze a kezdeményezésre, ám hiába.