2022-11-09 19:30:00

Magyar származású leszbikus képviselő írt történelmet az Egyesült Államokban

Vermont állam 231 éves fennállása alatt Becca Balint lett az első nő, aki választáson képviselői helyet szerzett a washingtoni szövetségi törvényhozásban.

A magyar származású, demokrata párti, homoszexualitását nyíltan vállaló Becca Balint nyerte az amerikai Vermont állam egyetlen képviselőházi helyéért folyó versenyt a kedden megtartott félidős kongresszusi választásokon.

Becca Balint eddig a vermonti állami szenátus elnöke volt, korábban pedagógusként dolgozott. Nagyapját megölték a holokauszt idején. Édesapja 1957-ben vándorolt ki Magyarországról az Egyesült Államokba, a Seven Days vermonti lap cikke szerint itt végezte el az egyetemet, szolgált az amerikai hadseregben és egy telefontársaság munkatársa volt. Édesanyja egy óragyárban dolgozott, később főiskolai diplomát szerzett és kungfu-mester is lett. Becca Balint 1968-ban született, a pár harmadik, legfiatalabb gyermekeként. Már 11 évesen rájött, hogy meleg, de ekkor még azt feltételezte, hogy ez kizárja a politikai karriert. Mindössze hatodikos volt, amikor szerelmet vallott egy osztálytársnőjének, amivel nem aratott osztatlan sikert diáktársadalom előtt, reggelenként többször is arra ment be az iskolába, hogy a „lezzie” felirat virít öltözőszekrénye ajtaján. Társadalomtudományokból és történelemből diplomázott – az egyetemi női evezőcsapat vezetőjeként ragadt rá „az admirális” becenév –, aztán 2000-ben, egy sziklamászó táborban ismerte meg a későbbi felelégét, a wyomingi Eelizabeth Wohlt. Már három éve éltek bejegyzett élettársi kapcsolatban amikor 2007-ben Vermontban legalizálták a melegházasságot. Azóta Brattleboróban élnek.

Az államban a republikánus előválasztást a független Liam Madden nyerte meg, aki végül alulmaradt vele szemben. Rajtuk kívül három másik független és egy libertárius jelölt neve szerepelt a szavazólapon.

Bár a törvényhozásában az országos átlagnál magasabb a nők aránya, Vermont maradt az egyetlen olyan amerikai állam, amely 231 éves fennállása alatt soha nem küldött nőt a szövetségi képviselőházba.