nepszava.hu;

Szlovákia;Bayer Zsolt;

2022-11-09 15:38:00

Bayer Zsolt: A szlovák külügyminiszter összes mondandója egy nagy rakás szar

A keresztény-konzervatív közíró inkább trágárkodott, mint sem tényekkel igyekezzen megcáfolni a politikust.

„Nem mennék bele a részletekbe, a lényeg, hogy a szlovák külügyminiszter összes mondandója egy nagy rakás szar, és köszönő viszonyban sincs a valósággal” - jelentette ki egy szerdai blogbejegyzésében a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa.

Bayer Zsolt arra reagált, hogy - mint lapunk is beszámolt róla - Rastislav Káčer szlovák külügyminiszter a Denník N című szlovák napilapnak adott interjúban, azt mondta, amagyar kormány szankcióellenes érvei olyanok, mintha „a Kreml kézikönyvéből származnának”.

Bayer Zsolt ezt követően megjegyzett még egy „apróságot”. Amikor Magyarország és a magyar miniszterelnök kiharcolta Brüsszelben, hogy az olaj szankciók alól Magyarország mentességet kapjon, akkor ennek Szlovákia is haszonélvezője lett.

- vélekedett. Sorait azzal zárta, hogy „aztán hazamentek, és élvezték a mentességet. Így is lehet, persze. Úgy látszik, nem csak a puliszka, de a sztrapacska sem robban. Ok. De akkor legalább ne hazudozzatok, világos?”.

Végezetül idézte a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárának reakcióját. Menczer Tamás megjegyezte, Rastislav Kácerről már sokszor kiderült - think thank-vezetőként, nagykövetként és külügyminiszterként is - hogy nem szereti a magyarokat. Ezt mi sajnáljuk, de tudomásul vesszük. „Azonban mi a provokációinak nem ülünk fel, a V4-es szövetség erejét megőrizzük, ezt lerombolni Rastislav Kácer sem tudja” - jelentette ki, majd megismételte a magyar kormány propagandaszólamát a békéről és az azonnali tűzszünetről, amit ráadásul akkor is akar a magyar kormány, ha „Rastislav Kácernek ez nem tetszik.”