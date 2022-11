nepszava.hu;

Oroszország;Magyarország;interjú;szankciók;Rastislav Káčer;orosz-ukrán háború;

2022-11-09 15:16:00

A szlovák külügyminiszter szerint az Orbán-kormány szankcióellenes érvei olyanok, „mintha a Kreml kézikönyvéből” származnának

Rastislav Káčer úgy látja, korábban a V4-et sokan V2+2-nek tekintették, de ma már inkább V3+1 lett belőle, viszont cáfolta, hogy az együttműködés megszűnt volna működni.

A magyar kormány szankcióellenes érvei olyanok, mintha „a Kreml kézikönyvéből származnának” – ekképp vélekedett Rastislav Káčer szlovák külügyminiszter a Denník N című szlovák napilapnak adott interjúban.

A tárcavezető ezt arra a kérdésre válaszolta, amely során felhívták a figyelmet arra, hogy a szankciók ellen egyes szlovákiai politikusok is küzdenek, majd emlékeztetnek a magyar kormány nagyszabású kampányára, amelyben azt állítják, hogy a szankciók jobban ártanak Európának mint Oroszországnak, és ha a szankciókat feloldanák vagy enyhítenék, az infláció is azonnal enyhülne.

A külügyminiszter is beszélt arról korábban, hogy a V4-eken belül a fő ellentmondást Magyarország Oroszországhoz való viszonya okozta. A kérdésre, hogy ez-e az egyetlen probléma a V4-ben, azt válaszolta, a probléma

„Szlovákia és valószínűleg a Cseh Köztársaság számára is a V4 elsősorban a regionális együttműködés eszköze, de abban az értelemben, hogy egy erős Európában vagyunk érdekeltek” – tette hozzá.

A szlovák diplomácia vezetője úgy vélekedett, a V4-et korábban sokan „V2+2-nek tekintették, de ma már inkább V3+1 lett belőle”. „Magyarország azonban már a háború előtt is másképp viszonyult Ukrajnához; a NATO-n belül az egyetlen olyan ország volt, amely szisztematikusan blokkolta a párbeszédet Ukrajnával” – tette hozzá.

A kérdésre, hogy a háború végét követően folytatódhat-e ott a V4 működése, ahol azelőtt tartott, leszögezte, hogy a V4 jelenleg is folytatja a tevékenységét, de vannak olyan kérdések, amelyekben nem találják a közös hangot. „Ma nincs erős, nagy V4-es stratégiai politika, de sok más dolog van, amin a V4-ek dolgoznak. Ott a Visegrádi Alap, amely számos jelentős, határokon átnyúló együttműködési programot, kulturális együttműködést, a közép-európai történelmi és kulturális identitással kapcsolatos munkát, valamint az észak–déli összeköttetést javító infrastrukturális projekteket támogat. Nem igaz, hogy a V4 megszűnt volna működni” – hangsúlyozta.

Az interjú során felidézték, hogy a külügyminiszter azt mondta a Rzeczpospolita lengyel napilapnak, hogy a szlovákoknak, a románoknak, Kárpátalja és a Vajdaság lakóinak „joguk van paranoiásnak lenni, tekintettel arra, hogy Orbán Viktor irodájában ott lóg a történelmi Magyarország térképe”. „Néhány szlovákiai magyar politikus meglehetősen ingerülten reagált erre az interjúra, kiszúrta?” – teszik fel a kérdést, mire Káčer azt válaszolta, ha az érintettek elolvasnák az egész interjút, akkor látni fogják, hogy „az összes válasza nagyon pozitív, már-már kimagaslóan pozitív volt Magyarországgal kapcsolatban”. „A Magyarországról szóló három kérdés végén azt mondtam: de valljuk be, hogy még azzal kapcsolatban is, ami ma Ukrajnában történik, és hogy Oroszország milyen érveket használt, amikor megtámadta Ukrajnát, ha az egész kontextust nézzük, akkor valljuk be, hogy a szlovákoknak és más közép-európai nemzeteknek joguk van egyfajta paranoiához” – tette hozzá.