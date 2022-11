D. A.;F. N.;

Meggondolták magukat a szülésznők, többségük mégis marad a Szent Imre Kórházban

Mire lejárt a Szent Imre kórházból távozni készülő szülésznők felmondási ideje, nagy többségük meggondolta magát – értesült a Népszava.

Három héttel ezelőtt az intézmény szülészeti osztályának 28 szakdolgozója közül 14-en adták be a felmondásukat. Az RTL Híradó akkori tudósítása szerint az érintettek azért tervezték a távozásukat, mert az intézmény vezetése megszüntette a bába-választás lehetőségét. Így a várandósok csak a szülés idején műszakban lévők közül választhatnak segítőt.

Akinek a munkaideje lejár, annak el is kell hagynia az osztályt. Az intézmény azt követően szigorított, hogy korábban a szülészetet vezető orvost tanúként hallgatta ki a rendőrség egy „álnéven írt panaszos bejelentés nyomán”. A levélben egy, a kórházban szülő nő lényegében leírta, mennyiért lehet „bérelni” szülésznőt. A kismamák ötven-hetvenezer forintot fizettek a szülésznőknek, akik erről számlát is adtak tanácsadás, szülésfelkészítés címen.

Egy lapunkhoz eljutott levél szerint viszont bérfeszültségek is hozzájárultak a szülésznők elégedetlenségéhez. Noha az intézmény most sem tud több bért fizetni, a napokban lejáró felmondási idő végére tíz szülésznő visszakozott. Egyikük már a botrány kipattanásakor elállt a felmondástól, kilencen pedig szerdán vonták vissza korábbi nyilatkozatukat. Úgy tudjuk, a távozó négy szakember közül ketten a magánszektorban folytatják, további két szülésznőnek pedig részállása volt ebben a kórházban, és ez szűnik meg most.