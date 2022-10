Danó Anna;Fekete Norbert;

Szent Imre Kórház;szülészeti ellátás;

2022-10-20 06:00:00

Bérfeszültség is állhat a Szent Imre kórházban történő felmondások hátterében

Információink szerint a Szent Imre kórház szülészeti osztályának 28 szakdolgozója közül eddig 14-en adták be a felmondásukat.

Kedden a hírek arról szóltak, hogy tízen távoznak a főváros egyik legnépszerűbb szülészeti osztályáról, miután az intézmény vezetése néhány napja az RTL Híradója szerint bejelentette: a jövőben már nemcsak orvost, de bábát sem lehet választani a szüléshez. Így a jövő hónap elejétől a várandósok csak a szülés idején műszakban lévők közül választhatnak segítőt. Akinek a munkaideje lejár, annak el kell hagynia az osztályt.

Egy, a Népszavához eljuttatott levél szerint nem pusztán az új szabályok állhatnak a felmondások hátterében. A szülészeti és nőgyógyászati osztály szakdolgozói már hónapokkal ezelőtt, még július 14-én írtak a követeléseikről az egészségügyi intézmény vezetésének. Hasonló bérrendezést akartak, mint a diploma nélküli műtősnők esetében történt, akik akár kétszer annyit kereshetnek, mint egy diplomás szülésznő.

Van, aki az érintettek közül úgy tudja: levelüket az intézmény menedzsmentje továbbította az Országos Kórházi Főigazgatóságra (OKFÖ), ahonnan október elejére ígértek választ.

Lapunk érdeklődött a Szent Imre Kórház menedzsmentjénél és az OKFÖ hivatalában is arról, hogy látnak-e összefüggést a szakdolgozói bérrendezésről szóló levél megválaszolatlansága és a mostanra kialakult helyzet között? Továbbá azt is megkérdeztük: mi történik, ha most egy szülésre készülő nő bemegy a Szent Imre kórházba, konkrétan milyen ellátásra készülhet?

A kórház válasza szerint: „A Szülészeti-és Nőgyógyászati Osztály szakdolgozói nyáron több javaslatot és kérést fogalmaztak meg, amelyek kórházunk vezetése továbbított az Országos Kórházi Főigazgatóság felé. Válaszuk szerint a bérkövetelés az intézmény költségvetéséből, a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén lett volna teljesíthető, erről a dolgozókat is több alkalommal tájékoztattuk. Az idei költségvetésből – a megnövekedett költségek miatt – nem tudtunk elkülöníteni fedezetet, de továbbra is keressük a megoldást. A Szülészeti-és Nőgyógyászati Osztály szakdolgozói ugyanakkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szakterületük szerint előírt maximális pótlékot kapják a kórháztól. 2022. november 1-től a szabad szülésznő választás úgy tudjuk biztosítani, hogy a szolgálatban lévő szülésznők közül a kismama kiválaszthatja azt, akinek az együttműködését szeretné kérni a szülés alatt.”

Az a valaszonline.hu néhány hónapja közölt írásából ismert, hogy a hálapénz tavaly januári kivezetésével szinte valamennyi állami kórházban 15-20 százalékkal visszaesett a szülések száma. A Szent Imre Kórház kivétel volt ez alól, ott ugyanis 14 százalékkal több baba született. 2018-2020 között évente hozzávetőlegesen 2500-2600 gyerek született a Szent Imrében, 2021-ben közel 2900. E népszerűség annak volt köszönhető, hogy az ott dolgozók nyitottak a természetes szülésre, ezért a szülésre várók arra is hajlandóak voltak, hogy amikor már csak körzetieket fogadott az osztály, akkor bejelentkeztek egy kerületi ismerősük lakásába.

A szakdolgozók felmondásának hírére a közösségi portálokon sorra jelennek meg az éppen szülés előtt állók bejegyzései: „ A 36+4. hétben járok. B tervem eddig nem volt, mivel körzetileg is idetartozom, és a sok pozitív szülésélmény (mások élménye) abban is megerősített, hogy fogadott szülésznő sem kell, mivel jó kezekben leszek. Most pedig nem tudom, hogy van mersze a kórháznak azt állítania, hogy zavartalan lesz a működés, miközben az állomány fele állítólag felmondott (...) Kórház részéről semmilyen kommunikáció nincs, a kommenteket törlik a posztjuk alól, így csak egymásra hagyatkozunk a csoportban, hogy ki, mit tud. Állítólag dúla és apa is bent lehet szülésnél, de erről sincs fent semmilyen információ. Szóval nem tudom mi tévő legyek, de rendkívül kétségbe vagyok esve.”