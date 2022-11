nepszava.hu;

2022-11-09 20:24:00

Engedélyezett két nemváltó műtétet a fővárosi kormányhivatal

Mindezt egy két és fél éves jogi procedúra után.

„Nagyon izgultam, és amikor elolvastam a levelemet, nem akartam elhinni, hogy végre sikerült. Örömkönnyek jöttek belőlem. Nem tudom elmondani, hogy mennyire boldog vagyok. Végre elértem, amit szerettem volna, még ha erre négy évet kellett várnom. Tényleg nagyon boldog vagyok és hihetetlen érzés ez most számomra” - fogalmazott az egyik érintett a Háttér Társaság szerdai közleménye szerint azt követően, hogy két ügyfelük számára is engedélyezték a nemátalakító műtét elvégzését.

A szervezet azt írta, hogy 2020 májusában lehetetlenítette el a Fidesz-KDNP a nem jogi elismerését Magyarországon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a transz és interszex személyek megváltoztassák nemüket, illetve nevüket a hivatalos irataikban. A törvény elfogadása óta a Háttér Társaság tanácsadással, beadványszerkesztéssel, illetve jogi képviselettel segíti az érintetteket. A rendelkezés kimondta a születési nem megváltoztatásának tilalmát azokban az ügyekben is, ahol az ügyfelek a nem- és névváltoztatási kérelmüket a törvény hatálybalépése előtt nyújtották be. Azonban az Alkotmánybíróság még 2021 tavaszán megállapította, hogy mindez alaptörvény-ellenes. 2021 őszén ezt egy újabb határozat követte, amely szerint döntése minden, a hatálybalépés előtt ügyben indult ügyben alkalmazandó. Azonban Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) még egy évig harcolt a kérelmek elbírálása ellen.

Végül a hosszas jogi huzavona végén a kormányhivatal arról értesítette a héten az ügyfél születési helye szerinti anyakönyvvezetőt, hogy vezesse át a nem és név megváltoztatását az anyakönyvben. Az érintettek ezt követően kérhetik az új születési anyakönyvi kivonatukat és az alapján kiállított új okmányaikat.

„Bár az egész folyamat időigényes volt, megérte várni, ugyanis felbecsülhetetlen érzés az, amikor végre az a név és nem áll a személyidben, ami valójában is vagy. Van bennem egyfajta győzelmi érzés, és úgy érzem, végre indulhat az életem. Nem kell többet szégyenkeznem, hogy furcsán néznek majd a személyimet elkérő emberek a leghétköznapibb esetekben. Úgy gondolom, ezt mindannyian megérdemeljük, hiszen mi is csak élni szeretnénk az életünket kellemetlenségek nélkül” - fogalmazott a szervezet másik ügyfele. A Háttér Társaság is hatalmas sikernek értékeli a fejleményt. Ügyvivőjük, Dudits Luca azt ígérte, tovább folytatják a küzdelmet a jogsértő transzfób törvények ellen, hiszen „mindannyiunknak jogunk van méltóságban és biztonságban élni”.