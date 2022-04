Nemhiába a kormány homofób kampánya, nőtt a gyűlöletbűncselekmények száma

A népszavazás végeredménye arra mutatott rá, hogy az emberek többségének elege van és nem kérnek a kormány kirekesztésre és gyűlöletre épülő kampányából – vélik a civil szervezetek.

Amióta a kormány elkezdte a homofób kampányt, egyértelműen megfigyelhető, hogy nőtt az LMBTQI emberek elleni gyűlöletbűncselekmények száma, számos esetben vádemelés is történt – mondta a Népszavának Dombos Tamás. A Háttér Társaság ügyvivője szerint egyesek, akikben már eleve volt előítélet a szexuális kisebbségekkel szemben, a kormány homofób kampánya miatt felhatalmazva érzik magukat az erőszakos megnyilvánulásokra, támadásokra.

Rekordmennyiségű érvénytelen szavazattal végül maga a vasárnapi “gyermekvédelmi” népszavazás is érvénytelenre sikerült, ennek ellenére a kormánypárti médiumokban rendre hatalmas sikerről számolnak be - legalábbis a fikciós kérdésekre adott “nem” válaszok magas száma miatt. Valóban: azok, akik végül érvényesen szavaztak, több mint 90 százalékban elutasítják például azt, hogy az óvodákban, iskolákban nemi átalakító műtéteket népszerűsítsenek gyerekeknek. Még úgy is, hogy a valóságban még egyetlen köznevelési intézményben sem fordult elő ilyen.

Ebben nagy szerepet játszott az Amnesty International Magyarország és a Háttér Társaság főszervezésében, illetve 12 másik civil szervezet részvételével indított, érvénytelen szavazásra buzdító kampány. A civilek szerint a népszavazás senkit nem védett volna meg, ellenben még nagyobb veszélybe sodorja a Magyarországon élő LMBTQI-embereket.

A népszavazás végeredménye arra mutatott rá, hogy az emberek többségének elege van és nem kérnek a kormány kirekesztésre és gyűlöletre épülő kampányából – vélik a civil szervezetek. A kormányt pedig felszólították, haladéktalanul vonja vissza a gyermekvédelminek álcázott, de valójában homofób és transzfób törvényt. Dombos Tamás hangsúlyozta, álláspontjuk mellett továbbra is következetesen kiállnak majd, igaz, nem fűznek hozzá sok reményt, hogy a kormány teljesíti követelésüket. Emlékeztetett: az Európai Bizottság tavaly kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció miatt, a kormány ezért is indított népszavazást, de az érvénytelenség miatt nem lehet a magyar emberek véleményére hivatkozni, a törvény visszavonására pedig majd az Európai Bíróság kényszerítheti rá a kabinetet.