2022-11-09 21:27:00

A magyar középiskolások 66 százaléka élt át rendszeres bántalmazást

Sokszor az osztályteremben indul, majd az online térben folyik a zaklatás.

Az UNICEF Magyarország széleskörű felmérést végzett a magyar középiskolás gyerekek körében, iskolai zaklatással, az erőszak elterjedtségének mértékével és működésmódjával kapcsolatban. A kutatás aggasztó eredményeket mutat. A megkérdezettek 66 százaléka arról számolt be, hogy tanulmányai során rendszeresen éri vagy érte fizikai, lelki vagy verbális erőszak, az esetek csaknem felében napi szinten - derül ki a szervezet lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

Mint írják, gyakori ismétlődés különösen a fizikai erőszak esetében, az iskolatípusok közül pedig a szakképző iskolákban és az általános iskolákban jellemzőbb. A magyar tizenévesek 85 százaléka már legalább egyszer megtapasztalta az iskolai bántalmazást. Elmondásuk szerint ez legtöbbször az osztályteremben történik, de sajnos sokszor itt nem áll meg, gyakran az online térben is folytatódik személyes üzenetek formájában, vagy a közösségi médiában. A bántalmazási esetek kimagasló többségében az osztálytársak az elkövetők, de előfordul, hogy az iskolai közösség más tagjai, esetenként a tanárok is részt vesznek a bántalmazásban. Nagyon gyakori a lelki bántalmazás, ami lehet egy közös programból való kizárás, teljes kiközösítés vagy a verbális agresszió. Az online térben zajló megalázás, gúnyolódás a lányok körében elterjedtebb, mint a fiúknál és az sem ritka (23 százalék) hogy a bántalmazott nem is ismeri vagy nem tudja beazonosítani az elkövetőt.

A válaszadók csupán kétharmada ítéli el az iskolai és online zaklatás minden változatát, ugyanakkor minden harmadik bántalmazott gyerekkel előfordult már, hogy a napi szintű iskolai zaklatás miatt nem ment be az óráira. A segítségkérés az eredmények szerint az esetek körülbelül felében hatékony, és érdemi változást idéz elő. Legtöbben először a szülőkhöz, osztályfőnökhöz és az osztálytársakhoz fordulnak, akiknek köszönhetően javul is helyzetük. A válaszadók negyede azonban úgy érzi, hogy senkivel nem tudja megosztani problémáját. Idézik az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját is, aki azt mondta, a szülők fokozott figyelme mellett a pedagógusoknak is kiemelkedően fontos szerepük van a bullying megelőzésében és kezelésében. „Megfelelő eszközök ismeretében sokat tehetnek azért, hogy megelőzzék az osztályukban kialakuló zaklatást, ezért is fontos a jól képzett pedagógus bizalmi viszonya és párbeszédre való nyitottsága a gyerekekkel és a szülőkkel” - fogalmazott Szlankó Viola.