Mindenütt a család - Molnár T. Eszterrel szülőkről és szökött állatokról

Molnár T. Eszter korábban biológusként dolgozott, így viszonylag későn kezdett el könyveket megjelentetni. Rendkívül termékeny, a szépirodalmi kötetei mellett ifjúsági regényeket, krimit, meséket, sőt még verseket és drámákat is írt, idén is három kötete jelent meg. Hidegkút című új regényében a lányuk elvesztése miatt elvált szülők és a trauma következtében elnémult, iskolai problémákkal küszködő fiúk életének mélyébe tekintünk be.