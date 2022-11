Á. Z.;

Orbán-kormány;rendelet;tojás;krumpli;kiskereskedők;árstop;

2022-11-10 02:00:00

Egy percet sem adott az Orbán-kormány a kiskereskedőknek, hogy felkészüljenek a tojás és a krumpli árstopjára

A rendelet szerdán késő este jelent meg a Magyar Közlönyben, órákkal azután, hogy az üzletek többsége bezárt.

Szerdán késő este már meg is jelent a Magyar Közlönyben az Orbán-kormány rendelete a tojás és a burgonya árának a korlátozásáról, a szépséghibája csak az, hogy a kihirdetését követő napon, azaz csütörtökön 0 órakor hatályba is lépett. Ez azt jelenti, hogy a kabinet gyakorlatilag nem is adott időt arra a kiskereskedőknek, hogy felkészüljenek a változások bevezetésére – hívja fel a figyelmet a Népszavához is eljuttatott közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ).

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerda délelőtti Kormányinfó sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az Orbán-kormány két újabb élelmiszerre, a tojásra és a burgonyára is kiterjeszti az árstopot, a két élelmiszerfajtát a nagybani piacok kivételével nem adathatják a kereskedők drágábban, mint 2022. szeptember 30-án. Feltételezhető, hogy végül a szeptemberi KSH-átlagár lesz az irányadó, ha egy kereskedő nem tudja megkeresni és igazolni, szeptember 30-án mennyiért árulta a tojást és a burgonyát, ráadásul átcímkézni mindet nem annyira egyszerű dolog.

Először is azért nem – sorolja az OKSZ –, mert az élelmiszerüzletek éjszaka zárva vannak, akkor, amikor a 451/2022. (XI. 9.)jelzésű kormányrendelet megjelent, a kevés non-stopot nem számítva sehol senki nem dolgozott. Másodszor, mind a tojás, mind a burgonya esetében többféle terméket is értékesíthet egy-egy üzlet, így nem csak két darab árcédulát kell átírni, az árcédulák cseréje pedig némi időbe kerül akkor is, ha ideiglenesen kézzel írják rájuk a régi-új árakat. Negyedszer, az árváltozásról szóló utasítást a vállalkozások központja adja ki az üzleteinek, és ötödször – hangsúlyozza az OKSZ – elengedhetetlen, hogy az online pénztárgépeket átállítsák az új árakra a megfelelő nyugtaadáshoz, ami szintén időigényes, ráadásul megfelelő, szigorú feltételek mellett, tehát még ha az árcédulákat át is írják a kereskedők, a nyugtaadatoknak azokkal egyezniük kell.

– hangzik a közlemény.

A két új árstop egyébként azt jelenti, hogy a tojás ára darabonként 70 forint, a burgonya ára 350 forint körül mozog majd.