P. Szabó Dénes;

mesekönyv;szerkesztő;jubileum;

2022-11-12 06:45:00

A gyermekkorszak-alkotó: 100 éves lenne Bálint Ágnes

Már óvodásként történeteket írt, tizenegy évesen jelentette meg az első meséjét, és később még akkor is korszakalkotó mesélő lett belőle, ha a kiadó jelöletlen kalózhirdetésben híresztelte róla, hogy a magyar Andersent tisztelhetjük az akkor 19 esztendős leányban. Aligha van (illetve nincs) még egy olyan fikciós utca Magyarországon, ahová levelek százait kézbesítette a posta. A Futrinka utca lakóinak szóló üzeneteket a Magyar Televízió mesefelelőse, Bálint Ágnes vette át. Idén lett volna százéves.

Mazsola és Tádé, Frakk, a macskák réme, Kukori és Kotkoda, valamint a Futrinka utca lakói sokaknak határozták meg a gyerek- és ifjúkorát. Ez a számos figura mind Bálint Ágnes író, szerkesztő-dramaturg fantáziájából született, aki a hétköznapok világában gyökerező meséivel mindig valami fontosat tanított gyereknek és szülőknek egyaránt.

A szerző születésének századik évfordulóját nemrég egy esttel ünnepelték, melyen nosztalgikus beszélgetéssel, hangbejátszással, fotósorozattal, homokanimációval és könyvbemutatóval emlékeztek rá.

Mazsola, az epizodista

Bálint Ágnes azon ritka alkotók közé tartozott, akik számos területen bizonyítják tehetségüket: nemcsak meséket írt, de szerkesztő volt a Magyar Televíziónál, ahol amellett, hogy írásait megfilmesítették, más sorozatok dramaturgjaként is dolgozott, miközben ifjúsági regényeket is írt. Felsorolni is nehéz lenne, hányféle mesefigurát alkotott, akiknek története alapvető emberi értékekre tanította a fiatalokat és a szülőket is. A Mazsola és Tádé című sorozatban például Manócska, a két címszereplő pótapja remek gyereknevelési tippeket adott, elsősorban azzal, hogy a kicsikkel a legkönnyebben empátiával és humorral lehet szót érteni.

Az író sikerének titkát persze nehéz lenne megfejteni, a születésének századik évfordulóján rendezett Emberléptékű meseország című esten mégis erre tettek kísérletet a résztvevők, akiket Novodomszky Éva televíziós műsorvezető kérdezett a MOM Kulturális Központban. Első körben azonban Bálint Ágnes szólalt meg. Egy 1974-es rádióinterjúban elmondta, hogy amióta az eszét tudja, szeret játszani, sőt, még egy értekezletet sem tud úgy végigülni, hogy közben – ha más nem – papírfigurákat vagdosson ki egy árnyjátékhoz. Öt éves kora óta írt, tizenegy volt, mikor nyomtatásban először jelent meg az egyik meséje, tizennégy, mikor egy gyermeklap folytatásokban közölte az első meseregényét, és tizennyolc, amikor kijött az első igazi könyve, Az elvarázsolt egérkisasszony, melyből darab is készült a Bábszínházban.

A Magyar Televíziónál 1958-tól kezdett el dolgozni, ahová Gergely Márta író, a Kisdobos ifjúsági magazin akkori szerkesztője ajánlotta be. Ekkor születtek meg ikonikus mesealakjai, mint Cicamica, Böbe baba, Morzsa kutya, idővel pedig egy egész utca „létesült” a televízióban, mely a Futrinka nevet kapta. A híres, zöld színű kismalaca – a későbbi Mazsola – alakja amúgy adott volt, ott hevert a televízió raktárában, hozzá csak mesét kellett írni. Ő egy mesejátékban tűnt fel először mint epizodista, de akkora sikere lett, hogy a szerző újabb történeteket írt neki.

Frakk, a kutya igen egyszerű módon született: az író egy nap látta, ahogy a vizslája borzasztó hévvel hajkurászta a macskáit, olyan lelkesen, hogy még a cseresznyefára is felfutott utánuk. Kukori és Kotkoda pedig úgy született, hogy a szerzőt felkérték, írjon kísérletképp történetet egy rajzfilmsorozathoz, hátha lesz belőle valami. – Már akkor szerepelt nálunk malac, kutya, macska, mindenféle állat, csak még úgy baromfi különösebben nem – mondta az író, hozzátéve, a sorozatot látták a francia gyerekek is, megvették az olaszok, és még a Screen Gems New York-i cég is, mely többek közt a Foxi Maxit sugározta.

Hahota Csukással

Az esten számos személyes sztori került elő, első körben Németh Ágnes televíziós szerkesztő, az est ünnepeltjének lánya és Marék Veronika író lépett színpadra, akik felidézték a múltat, például, hogy Bálint Ágnes sok valós személyről ábrázolt figurákat. Az író lánya szerint Kukorit állítólag egy kollégájának férjéről mintázta, más alakokat pedig unokáiról. – Bálint Ágnes történetei elképesztően népszerűek voltak, és beépültek a magyar közgondolkodásba – mondta Marék Veronika, hozzátéve, napjainkban létezik Mazsola nevű autósiskola, az író darabjait bábjátékokban játsszák a Balaton körül, könyveit pedig újra kiadják, a Labdarózsa kutyáról írt 1975-ös regénye még japánul is megjelent.

Ezután Csukás István visszaemlékezését játszották be, melyben a költő-író felidézte, amikor fiatal korában bekerült az MTV Gyerekosztályára, ahol Bálint Ágnessel találkozott, illetve először a hangjával, mert a szerkesztőnek már a folyosón hallatszott a nevetése. Csukás szerint ez valami derűt és vidámságot jelentett, mely aztán a legnagyobb mértékben igazolódott. Bálint Ágnes a fiatal szerzőnek ugyanis nemcsak szerkesztője lett, de „a legjobb és leghálásabb közönség” is, hisz amikor az ifjú író elmesélte neki valamelyik ötletét, ő vette a lapot, és óriásit hahotázott.

Máig ható mesék

A második körben Kútvölgyi Erzsébet színművész érkezett a színpadra, aki Bálint Ágnes számos alakjának kölcsönözte hangját, valamint Dóka Péter író, a Móra Kiadó főszerkesztője és Bánszki Kristóf forgatókönyvíró-rendező, aki a Bálint-életművet kutatja. Mindhárman az író világának varázsát emelték ki. Kútvölgyi például máig felolvassa unokáinak Bálint-meséket, miközben hangjával eljátssza a figurákat. Dóka szerint az a megkapó ezekben az alakokban, hogy bár különböző érdekeik vannak, nincs más választásuk, együtt kell élniük, és elfogadniuk egymást, sőt, ha szükséges, változniuk kell.

– Az ilyen történetekhez markáns figurák kellenek, szinte színházi karakterek, akik megteremtik ezeket a világokat – mondta Dóka, aki szerint az írónak páratlan dramaturgiai érzéke volt, hisz tudta, ha egy történetben eltérő személyiségek találkoznak, akkor az a sztori működni fog. – Emellett érzékenyen beszélt a névtelen hősökről, akiket nemcsak felemelt, de életükben megtalálta azt az pillanatot, amelytől mi is meghatódunk.

Bánszki médiatörténeti szempontból beszélt az életműről, mondván, amikor a televíziózás elindult Magyarországon, a gyerekműsorok hosszú időn keresztül arról szóltak, hogy színészeket ültettek be a stúdióba, akik történeteket meséltek el, vagyis nem éppen a vizualitáson volt a hangsúly. A változásnak Bálint Ágnes volt az egyik úttörője, 1961-től a Mi újság a Futrinka utcában?, majd az azt követő báb- és rajzfilmek képileg is megszólították a gyerekeket, az epizódok ráadásul egymásra épültek, így heteken, hónapokon és éveken át is fenntartották az érdeklődést.