2022-11-10 15:51:00

Bejelentett lakcíme van Budapesten az orosz hírszerzési főnök fiának

A nemzetbiztonsági kockázatot jelentő férfit a 168 Óra kiadójának felét felvásárló grúz-izraeli üzletember cége fogadta be. Andrej Nariskin és családja letelepedési engedélyét két éve visszavonták, de fellebbezés miatt ez a döntés még nem jogerős.

Andrej Nariskin, az orosz külföldi hírszerzés vezetőjének, Szergej Nariskinnek a fia Shabtai Michaeli grúz-izraeli üzletember, a szünetelő 168 Óra nyomtatott hetilap társtulajdonosának érdekeltségébe tartozó budapesti ingatlanban rendelkezik bejelentett magyar lakcímmel – tárta fel a Direkt36.

Andrej Nariskin Budapest belvárosában a Bécsi utcában található lakcímét a Pest Megyei Kormányhivatal által 2022. június 15-én kiállított dokumentum bizonyítja, amelyet a Direkt36-tal egy nyílt forrású nyomozásokkal foglalkozó ukrán csoport osztott meg. A Molfar az Ukrajnában elkövetett orosz háborús atrocitások felderítése mellett az orosz elit rejtett nyugati vagyontárgyainak felderítésével is foglalkozik, és ők bízták meg a Marathon Investigations görög magánnyomozó irodát, nézzenek utána a Nariskin-családnak.

A magánnyomozók idén tavasszal a Juscutum ukrán jogi tanácsadó iroda segítségével beadtak egy kérelmet a magyar hatóságokhoz, amelyben kikérték Szergej Nariskinnek és egy másik, nem megnevezett orosz nemzetbiztonsági vezetőnek, valamint a családtagjaiknak esetleges magyarországi állami nyilvántartásokban szereplő adatait.

A kormányhivatal elfogadta az ukrán kérelmet, ám válaszukban azt írták, hogy a keresett személyek közül egyedül Andrej Nariskin Bécsi utcai lakcíme szerepel magyar nyilvántartásokban. A Direkt36 adatai szerint a 101 négyzetméteres, 2008-ban megvásárolt kétszobás lakásnak tulajdoni lapja szerint a TNN Realestate Investments Kft. tulajdona, amely a grúz-izraeli üzletember érdekeltsége és amelynek egyben az ügyvezetője is. Oda az orosz kémfőnök fia hónapokkal Ukrajna megtámadása után is be volt jelentve.

Andrej Nariskinről már korábban lehetett tudni, hogy a jelenleg a Miniszterelnöki Kabinetirodát miniszterként vezető Rogán Antal által kezdeményezett letelepedési kötvényprogram részeként jutott magyar letelepedési papírokhoz. Az ügyben a Media1 emlékeztetett, hogy a Shabtai Michaeli a portálnak korábban adott interjújában úgy nyilatkozott, Rogán Antalól, hogy már több mint tíz éve a barátja.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát megkereső Direkt36 a kérdéseire nem kapott választ, viszont a tárca csak annyit közölt, hogy „a Nariskin család 2015 óta meglévő letelepedési engedélyét nemzetbiztonsági kockázat miatt az Alkotmányvédelmi Hivatal már 2020-ban visszavonta”. Azonban a döntés még nem végleges, mert a család fellebbezett ellene, és a bíróság még nem határozott az ügyben.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint az orosz kémfőnök fiának családja a letelepedési engedély megszerzése után nem tartózkodott állandó jelleggel Magyarországon, „évente csupán néhány alkalommal, néhány hétig tartózkodtak hazánk területén”. Andrej Nariskin 2019 óta nem járt hazánkban.