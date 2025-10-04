Kinevezését már csak a szenátus külügyi bizottságának kell jóváhagynia.
A volt amerikai elnök legidősebb fiának programjában zártkörű, üzleti események szerepelnek.
A nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Andrej Nariskin és családja letelepedési engedélyét két éve visszavonták, de fellebbezés miatt ez a döntés még nem jogerős. Egy olyan lakást kapott, amely Rogán Antal barátjának a cége tulajdonában áll.
Egy német lap szerint a Karl-Peter Griesemann, a felesége, lánya és lányának barátja tartózkodott a gépen.
A pécsi férfi az üzletfeleitől pénzt csalt ki – többek között azzal csapta be áldozatait, hogy üzleti partnereket keres egy ércbánya kapcsán.
A Munkácsy-festmény tulajdonosa hosszas huzakodás után mégis eladja a képet az államnak, tízmillió dollárt kér az alkotásért.
Jogerősen tizenegy év fegyház-, illetve hét év börtönbüntetéssel sújtotta csütörtökön a Szegedi Ítélőtábla azt a három férfit, aki 2014-ben rabolt ki egy kecskeméti üzletembert.
Majdnem tizenegy év után, "bizonyíték hiányában" a szervezett bűnözés elleni szerb ügyészség megszüntette a vizsgálatot az Oroszországba menekült Bogoljub Karic szerb üzletember, Slobodan Milosevic néhai szerb elnök egykori támogatója ellen.
Hat év és két hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték Romániában Sorin Ovidiu Vantut, az ország egyik legismertebb üzletemberét sikkasztásban való bűnrészesség és pénzmosás miatt. A jogerős ítéletet pénteken hirdette ki a bukaresti ítélőtábla.
Az egyik leggazdagabb kínai ületembert, Liao Zsung-na-t az Interpollal együtt keresi a kínai rendőrség, mivel több milliárd jüannal tartozik több mint félezer hitelezőjének.
Alig néhány hónapja, hogy Liptai Claudia szakított a csepeli önkormányzat fiatal fideszes üdvöskéjével, máris újra szerelmes. A Bors információi szerint egy menedzserbe szeretett bele, kapcsolatukat egy ideje már a szűk ismerősi körben is vállalják.
Nemrég még Obama elnökkel pózolt az indiai fenegyerek, akinek tettét egy utcai kamera rögzítette - írta meg a Bors.