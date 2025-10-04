Bejelentett lakcíme van Budapesten az orosz hírszerzési főnök fiának

A nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Andrej Nariskin és családja letelepedési engedélyét két éve visszavonták, de fellebbezés miatt ez a döntés még nem jogerős. Egy olyan lakást kapott, amely Rogán Antal barátjának a cége tulajdonában áll.