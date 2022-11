Rostoványi András;

2022-11-10 23:05:00

Csalódtak Donald Trumpban, az exelnök fejét követelik az amerikai jobboldalon

Joe Biden elnök népszerűtlensége közepette a republikánusok ellenzékből tarolhattak volna a keddi félidős választásokon, de ehelyett csak egy szűk képviselőházi többségben bízhatnak. Ezért a korábbi elnököt hibáztatják.

„Don, ki nem tudta felhúzni a falat / bukott egy hatalmasat / képes lesz-e arra a GOP összes embere, / hogy a pártot újra összeszedje?” - így, a Humpty Dumpty című klasszikus gyermekmondóka álköltésével űzött gúnyt Donald Trump volt amerikai elnökből csütörtöki címlapján a New York Post konzervatív bulvárlap.

Az újság frappánsan sommázta a jobboldali eliten belül eluralkodni látszó Trump-ellenes hangulatot. A magas infláció, drága üzemanyag és Joe Biden elnök népszerűtlensége közepette a republikánusok ellenzékből tarolhattak volna a keddi félidős választásokon, de ehelyett csak egy szűk képviselőházi többségben bízhatnak. Ezért a korábbi elnököt hibáztatják.

Történelmi lehetőségünk volt, és ő ezt alkalmatlan jelöltek toborzásával elszúrta nekünk – mutatott rá az AP-nek Scott Reed vezető republikánus stratéga. Hozzátette: immár sorozatban a harmadik választást veszti el a GOP a volt elnök, ezért a pártnak ideje lenne felébredni az őrületből. A New York Post már szerdai számában megmutatta, kit tartanak sokak a republikánusok reménységének: aznap a hatalmas fölénnyel újraválasztott Ron DeSantis floridai kormányzó képét hozta címlapján DeFuture felkiáltással. A spanyolajkúak bizalmát is elnyerő, 44 éves konzervatív politikus hivatalosan egyelőre még nem döntötte el, akar-e indulni a 2024-es elnökválasztáson -és a CNN értesülései szerint akár késő tavaszig is várhat az esetleges bejelentéssel.

Trumpot tanácsadói egyelőre türelemre intik, arra kérlelik, hogy legalább várja meg a decemberi georgiai pótválasztást - amin a szenátusi többség sorsa múlhat - mielőtt közli újraindulását. A jövő keddre nagy bejelentést ígérő ingatlanmilliárdos azonban nem biztos, hogy hallgat a környezetére. A volt elnök igyekszik elhárítani a felelősséget magáról. Bár a Truth Social mikroblogon elismerte, hogy kissé csalódást keltőek az eredmények, de megjegyezte: az ő szemszögéből nagy győzelem született, elvégre a legtöbb általa támogatott jelölt nyert. Ez igaz is, csakhogy éppen a billegő körzetekben induló kegyeltjei veszítettek nagy arányban.

A republikánusok számára nagy kihívást jelent, hogy mit kezdjenek a volt elnökkel, aki egyszerre makacs és megosztó, de eddig botrányai ellenére is népszerűnek bizonyult a konzervatív szavazók körében. A pártelit már a 2016-os előválasztáson sikertelenül próbálta elgáncsolni Trumpot, pedig akkor a ingatlanmilliárdos kevesebb befolyással bírt a jobboldalon.