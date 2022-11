A világhálón keringő felvételek szerint az orosz erők kivonultak Herszonból

Gy. D.;

Ukrajna;kivonulás;orosz csapatok;orosz-ukrán háború;Herszon;

2022-11-11 13:07:00

A kivonulás során felrobbantottak több hidat, a távközlési tornyot, a közműveket, a tartományi energetikai létesítményeket, az erőművet és a csatornarendszert is.

Elborították a világhálót az olyan felvételek, amelyek tanúsága szerint az orosz erők megkezdték a kivonulást a dél-ukrajnai Herszonból azután, hogy a héten Szergej Szurovikin orosz főparancsnok utasította a csapatokat, hogy hagyják el a kikötővárost.

A kivonulás közben számos építményt felrobbantottak, köztük a Herszonhoz közeli Antonyivkai közúti hidat. Erről felvételt tett közzé többek között Alekszandr Koc, a Komszomolszkaja Pravda Kreml-párti orosz bulvárlap haditudósítója szerint a hidat a kivonulás során robbanthatták fel. A felvételen állítólagos helyi lakosok is láthatóak, akik arról beszélnek, hogy a túloldalon laknak, ám jelenleg nem tudják, hogy jussanak haza.

A különböző felvételek szerint a híd több részét is felrobbantották.

The Antonovsky Bridge has been destroyed as well. pic.twitter.com/dxLc7TnspO

Ezenkívül orosz propagandisták Telegram-csatornáin olyan videofelvétel jelent meg, amelyen állítólag a fő erők kivonulását fedező orosz különleges erők tagjai gyalog mennek át a pontonhídon.

A Meduza orosz ellenzéki portál orosz médiumokra hivatkozva is azt írja, hogy felrobbantották az Antonyivkai vasúti hidat is, ám ennek hírét egyelőre nem erősítették meg.

Footage has been circling telegram showing the Russians dropping the Kherson rail bridge over the Dnipro. pic.twitter.com/VpylDaLEJo