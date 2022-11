nepszava.hu;

Kína;állampolgárság;váltás;Liu Shaolin Sándor;Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség;Liu Shaoang;

2022-11-11 15:24:00

Kínai állampolgárok lesznek a Liu testvérek

Az olimpiai bajnok testvérpár anyja állítólag ezt erősítette meg egy pekingi lapnak.

Kínai állampolgárok lesznek a Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang – erősítette meg az olimpiai bajnok testvérpár anyja a Pekingi Ifjúsági Napilapnak (Beijing Csingnienpao) a Magyar Hang cikke szerint.

A portál szerint a kínai cikk még megemlíti, hogy szeptember 26-án a Kínai Sporthivatal Téli Sport Központja nyilvánosságra hozta a „nemzeti felkészülési csapat” névsorát, és ennek csapatnak a vezetője a Liu testvérek edzője, Csang Csing Lina. Vagyis ő irányítja az egész kínai csapat felkészülését, nyilván ez lehetett az a visszautasíthatatlan ajánlat, amelyet kapott hónapokkal ezelőtt. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) is megírta korábban közleményében, hogy a pekingi olimpia után a fivérek jelezték, hogy mindenképpen Csang Csing Linának, a válogatott vezetőedzőjének irányításával szeretnének a továbbiakban is készülni. – Sajnos Linával, az ő kérésére, fel kellett bontanunk a határozatlan idejű szerződését, tekintettel arra, hogy hazája, Kína szövetségétől kapott visszautasíthatatlan ajánlatot a kínai gyorskorcsolya-válogatott vezetőedzői pozíciójára – írták.

Érdekes kérdés lesz még az – jegyzi meg a Magyar Hang –, hogy lemondanak-e a magyar állampolgárságukról a gyorskorcsolyázók, hiszen a kínai törvények szerint így kellene tenniük, mivel a kínai törvények nem teszik lehetővé a kettős állampolgárságot. A lap informátora szerint azonban a „madarak azt csicsergik”, hogy Kínában más honosított élsportolók esetében sem vették ezt annyira komolyan: kaptak egy kínai útlevelet, de azt nem nagyon feszegették, hogy az eredeti útlevelüket leadták-e.

A portál megjegyzi, hogy a kínai cikk alatti kommentelők egy része egyébként nagyon fel van háborodva: azt írják a magyar anyától és kínai apától származó, Kínában is nagyon népszerű Liu testvérekről, hogy szerintük most a pénzért elhagyják Magyarországot, de később ugyanúgy el fogják hagyni Kínát is. Azt is felvetik, „ha a testvérek ekkora hazafiak, miért nem a februári pekingi olimpia előtt tértek vissza Kínába”. Többen sajnálkoznak, hogy milyen igazságtalanság érte ezzel Magyarországot.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a héten derült ki, hogy a magyar olimpiai bajnok testvérpár más ország színeiben akar versenyezni a jövőben.

A MOKSZ csütörtökön úgy határozott, elengedi az országváltást tervező Liu Shaolin Sándort és Shaoangot azzal a feltétellel, hogy visszafizetik a pénzt, amelyet a szövetség az elmúlt három évben rájuk költött. Ez legalább 200 millió forintos összeget jelent, a Telex korábbi értesülései szerint inkább majdnem 300 millióról van szó.

A Liu testvérek vezérletével Magyarország első téli olimpiai aranyát szerezte meg a férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó a 2018-as phjongcshangi játékokon, majd idén Pekingben Liu Shaoang írt történelmet az első egyéni ötkarikás diadallal (500 méter).