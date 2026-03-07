Az országos roma önkormányzat határozatot hozott arról, hogy kezdeményezi: szakmai felügyeletét a Belügyminisztérium helyett a Miniszterelnökség lássa el a jövőben.
Gyors felemelkedése anno sokakat meglepett, pedig régóta oszlopos tagja a Fidesz háttérbirodalmának.
Legalább 200 millió forintos összegről van szó, de a Telex úgy tudja, hogy majdnem 300 millióról.
Nem akarnak magyar színekben versenyezni többé. A kérelmükben nem neveznek meg másik országot.
Viszonylag későn indult. Ötvenedik életévét első könyvmegjelenésével ünnepelheti. De öt-hat éve publikál már; most, az Ünnepi Könyvhétre megjelent verses regényének szövegét körülbelül tizennyolc évig érlelte. Az Eltévesztettem, drágám egy harmincas értelmiségi nő állapotát tükrözi. Fejezetei, bejegyzései pedig szabálytalanok – hosszban, számozásban, sorrendiségben. Ez a szabálytalanság tükrözi leginkább főszereplőnő érzelmi libikókáját. De izgalmas az is, ahogy mindvégig bizonytalanságot ébreszt az olvasóban: szinte végig nem tudni, szerelmi vallomás kerekedik-e a történetből vagy egy válásba torkolló történet jeleneteit olvassa épp. És a bokszmeccsen, amelyet Márta a férjével vív, minket is érhet gyomros. Piros Vera már tervezi a folytatást – erről is beszélgettünk.
Információink szerint kedden fölmentette tisztifőorvosi posztjáról Kovács Attilát, Kásler Miklós humán miniszter.
Új vezetőedző, a kanadai Jason Morgan irányításával folytatja a szezont a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata.
Az autósok több mint nyolc százaléka még november közepén sem váltott téli gumira - derült ki a Goodyear Magyarország kutatásából. A legtöbben csak akkor eszmélnek rá, hogy szükségük lenne a téli gumira, amikor leesik az első hó. A szakemberek szerint azonban már akkor váltani kellene, ha a hőmérséklet tartósan hét fok alá csökken.
Még mindig egymillió autós kezdhet kedvezményvadászatba a biztosítók honlapján az év végi gépjármű felelősségbiztosítás (kgfb) frissen meghirdetett díjainak összehasonlításával. A legtöbben már a neten követik a változásokat és számukra is szembeötlő: 10-12 százalékos átlagos drágulás jellemzik az új tarifákat. Ennek ellenére nem reménytelen, hogy a korábbinál kedvezőbb díjra lelnek.
Új tulajdonoshoz kerülhet a világ egyik legnagyobb piackutató társasága, a német GfK - írta csütörtökön a WirtschaftsWoche című német gazdasági hetilap.
Miért nem ragaszkodik már a főpolgármester-jelöltséghez?
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kalkulátorok többsége nem számol a 30 százalékos baleseti adóval, de nem csak ezért érdemes némi időt szánni a kötelező szerződés megkötése előtt. A szakemberek szerint ugyanis általánosságban nem igaz, hogy a biztosítási díjak emelkedtek, mert azok attól is függnek, hogy az egyes társaságok melyik autós réteget akarják megtartani és melyiket nem.