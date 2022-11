Az ukrán erők bevonultak Herszonba, a városban kitűzték az ukrán zászlót

Gy. D.;

2022-11-11

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága szerint a fő orosz erők kivonása után az orosz katonai vezetés magára hagyott orosz katonákat a városban, akiknek azt javasolták, hogy öltözzenek civilnek, és így próbáljanak meg elmenekülni a városból, ám figyelmeztették őket, hogy nem fognak sikerrel járni.

Az orosz csapatkivonás után az ukrán erők bevonultak a dél-ukrajnai Herszonba, a város visszatér Ukrajna ellenőrzése alá – erősítette meg az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága az UNIAN ukrán hírügynökség közlése szerint.

A hírszerzési főigazgatóság orosz nyelvű Telegram-bejegyzésében szólt a városban maradt orosz katonákhoz. Mint írták, a fő orosz erők kivonása után az orosz katonai vezetés magára hagyott orosz katonákat a városban, akiknek azt javasolták, hogy öltözzenek civilnek, és így próbáljanak meg elmenekülni a városból, ám nem fognak sikerrel járni. Felszólították őket, hogy adják meg magukat.

Hangsúlyozták, hogy abban az esetben, ha valaki önként megadja magát, megkímélik az életét, és a genfi egyezményekkel összhangban emberi bánásmódot, élelmiszert, orvosi ellátást biztosítanak neki, és lehetővé teszik esetében a fogolycserét.

A közösségi médiában található felvételek tanúsága szerint az összegyűlt helyiek kitörő örömmel fogadták a bevonuló ukrán katonákat.

Hasonló felvételt tett közzé Anton Herascsenko ukrán belügyi tanácsadó is.

Az egyik felvételen az látható, amint az ukrán rendőrség Herszon megyei főigazgatóságán kitűzik az ukrán zászlót. Egy másik bejegyzésnél a geolokáció alapján igazolták, hogy a felvétel valóban Herszonban készült.

