2022-11-15 12:08:00

Mészáros Lőrinc néhány nap alatt közel 50 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert

Válság ide, nyomorgó pedagógusok oda, a felcsúti üstököst semmi sem állíthatja meg.

Nagy meglepetés nem történt, de néhány nap leforgása alatt több, a debreceni BMW-gyárhoz kapcsolódó közbeszerzési eljáráson is a Mészáros Lőrinc közvetlen tulajdonában álló V-Híd Zrt. győzedelmeskedett, összesen több mint 48 milliárd forint értékben - derül ki az Mfor cikkéből.

A lap a múlt pénteki és a hétfői uniós közbeszerzési értesítőre hivatkozva azt írta, egyrészt a V-Híd valósíthatja meg a Balmazújvárosig húzódó vasútvonal fejlesztését, másrészt ugyancsak ez a cég építheti meg a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez, vagyis a leendő BMW-gyárhoz tartozó vasútépítés két újabb projektjét.

Biztos ami biztos, a projektek lényegesen többe is kerülnek a korábban tervezettnél: A Macs Ipari Park Terminál fejlesztése az eredetileg becsült 658,5 millió forint helyett 2 milliárd 31 millió forintot, a Fatér állomás fejlesztése pedig a becsült 8 milliárd 620 millió forint helyett 10 milliárd 856 millió forintot emészt majd fel. A Macs–Balmazújváros közti szakasz korszerűsítése azonban ennél is jóval drágább lesz: a tervezett 25 milliárd forint helyett csaknem 35,5 milliárd forintot költenek rá a magyar adófizetők.

Pedig többen is megpróbálkoztak versenyezni a felcsúti Mark Zuckerberg érdekeltségével, sikertelenül: a Swietelsky mindhárom projektnél indult, a STRABAG kettőnél próbálkozott. A legtöbb induló a Macs–Balmazújváros tenderre akadt: itt az előbb említetteken kívül a vesztesek közé került a Subterra-Raab Kft., Dömper Kft. és Pannon-Doprastav Kft. alkotta SDD Konzorcium, az Inter Mobility Kft., valamint a Homlok Építőipari Kft., amely Mészáros Lőrinc vejének, Homlok Zsoltnak az érdekeltsége.

Az Mfor felidézi, hogy a debreceni nagyberuházást 2018-ban jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A beruházásra több európai város is pályázott, a BMW valószínűleg a kedvezőbb adókörnyezet miatt döntött Debrecen mellett, illetve azért, mert jóval gyengébb a szakszervezetek érdekérvényesítő képessége. A kormány szinte azonnal 12,3 milliárd forintos támogatást adott a fejlesztéshez, a terület előkészítésére kiírt közbeszerzést a Garancsi Istvánhoz köthető Market Zrt. nyerte 22,29 milliárd forintért. 2019 őszén Palkovics László innovációs és technológiai miniszter azt közölte, hogy az Orbán-kormány mintegy 130 milliárd forinttal támogatta meg a gyárnak is helyet adó debreceni észak-nyugati ipari övezethez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra kialakítását, további 35 milliárdból pedig az oktatás révén szakképzett munkaerőt biztosítanának a helyi cégeknek. Ennek ellenére nemrégiben felmerült, hogy a BMW vendégmunkásokkal építtetné meg a gyárat.