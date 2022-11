Szalai Anna;

Orbán-kormány;közlekedés;MÁV;Volán;személycsere;

2022-11-16 06:15:00

Készülhetnek Lázár János emberei, jöhetnek személycserék a MÁV és a Volán élén is

A nagy közlekedési vállalatok vezetéséig érhetnek a kabinet átalakításának és a kormányzati erőviszonyok átrendeződésének hatásai – értesült lapunk.

A Népszava forrásai nem tartják kizártnak, hogy a MÁV és a Volán élén is személycserék lehetnek a nagy kormányzati átalakítások következtében. Pafféri Zoltán kinevezését a MÁV-Volán-csoport elnök-vezérigazgatói pozíciójára éppen Vitézy Dávid távozó közlekedési államtitkár jelentette be idén nyáron. Pafférit és az általa alig egy hónappal később a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatójává kinevezett Kruchina Vincét egyaránt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter embereként emlegetik. Mindez nem túl jó ajánlólevél Lázár János építési és beruházási miniszternél, akinek befolyása már erre a területre is kiterjed, miután a kabinet újratervezése nyomán hozzá került a közlekedés felügyelete.

Lázár előretöréséről nem csak a frissen szerzett terület árulkodik, ezt erősítik az elmúlt napok lemondásai is. Miután Orbán Viktor kormányfő elfogadta Palkovics László lemondását – egyúttal felszámolta a Technológiai és Ipari Minisztériumot –, Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár is jelezte, „véget értek” feladatai. Palkovics és Vitézy távozása után kiderült, hogy Tarlós István is feladott egy pozíciót.

A Telex információját megerősítve Tarlós azt mondta: lemond a MÁV igazgatósági tagságáról. Miközben alig néhány hete nevezték ki újra erre a posztra. Tarlós a hírportálnak családi okokkal indokolta lemondását, és állította, döntése nincs összefüggésben a kormányzati átalakításokkal vagy azzal, hogy Lázár Jánoshoz kerül a közlekedési ágazat. Lépése azonban aligha független az építésügyi miniszter térnyerésétől. Konfliktusuk lassan tíz éves múltra tekint vissza, ütésváltásaik azután sem szelídültek, hogy távoztak korábbi miniszteri, főpolgármesteri posztjaikról. Lázár tavaly kijelentette: „Budapestet a kormány fejlesztette és nem Tarlós István, ezt mindenki tudja”. A volt főpolgármester szerint „János megint nekiállt vagdalkozni, amire mindig hajlamos volt, és Budapestet soha nem szerette”. Ahogy arról írtunk Vitézy is a fővárosi munkássága miatt kerülhetett Lázár célkeresztjébe. A miniszterként visszatérő politikus elő lépései egyikével söpörte el a Vitézy vezette Budapest Fejlesztési Központot (BFK). Ez utóbbi is arra utalhat, hogy Lázár szabad kezet kapott terveihez, amelyeket sosem titkolt: új irányt szab az állami fejlesztéseknek, Budapest helyett a vidéket kívánja előtérbe helyezni.

Az éveken át mindent elnyelő kisgömböcként növekedett Palkovics-birodalom néhány hét alatt vált párává. És alig egy éve volt csak, hogy – miként arról a Magyar Narancs beszámolt – Orbán Viktor a nejével tavaly nyáron Lázár János vendégeként Mezőhegyesre, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságba látogatott, majd megnyílt a politikus előtt az út a visszatérésre. Befolyásának gyors növekedését pedig jelzi többek között az is: már a közlekedési fejlesztések felügyeletét átvevő Lázárt látják a Mészáros Lőrinc közvetlen tulajdonában álló V-Híd Zrt. debreceni BMW-gyárhoz kapcsolódó 50 milliárdos közbeszerzései csomagjának elnyerése mögött is.