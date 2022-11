Batka Zoltán;Frank Zsófia;

2022-11-16 06:05:00

Nyomdaipari cége van a gyakran plakátoló Orbán-kormány honvédelmi miniszterének

„A leendő honvédelmi miniszter a jelenlegi jogszabályok szerint jár el, a miniszteri pozíciót és a céges érdekeltségeit érintő összeférhetetlenség megszüntetése folyamatban van” – ennyit válaszolt a Népszavának még májusban a Honvédelmi Minisztérium, amikor a tárca élére delegált Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerteágazó üzleti érdekeltségeiről tettünk fel kérdéseket.

Tény, hogy időközben a miniszterré avanzsált Szalay-Bobrovniczky megvált egyik-másik érdekeltségétől, kiszállt például a magyar honvédségnek repülőgépet gyártó cégből, az orosz vonatbizniszben utazó vállalkozásaiból, és búcsút intett az állami koncessziós Las Vegas kaszinókban lévő részesedésének.

A miniszter vagyonkezelő cége, a VBPS Ingatlankezelő Kft. pár hónappal az április 3-i parlamenti választás előtt, január közepén vásárolta be magát a Print Direct Hungary Kft.-be és azóta is többségi tulajdonos benne. A cégadatok szerint főtevékenységként reklámügynökségi munkát végez a kft., de más nyilvántartások szerint a nyomdaiparban is dolgozik. A cég egyetlen képből álló, a tájékoztatás szerint készülőben lévő honlapja minimális információt árul el, de azt hirdeti: „Nagyformátumú nyomdai szolgáltatások.”

A Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályán keresztül kértünk választ a tárcavezetőtől arra, miért keltette fel a figyelmét az éves szinten félmilliárdos forgalmat és néhány tízmillió forintos hasznot termelő újpesti cég. Forgalma alapján a Print Direct a nyomdaiparban nem tartozik a legnagyobbak közé, nagyjából a több tucat, hasonló profilú cég középmezőnyébe sorolható. Megkérdeztük azt is, részt vett-e érdekeltsége akár csak alvállalkozóként, bedolgozóként állami megbízások teljesítésében. A Print Direct részt vett-e politikai célú reklámkampányban, mint nyomdaipari cég? Választ nem kaptunk. A közbeszerzési portálokon nincs nyoma annak, hogy a Print Direct kapott volna közmegrendelést, igaz, ott az alvállalkozókat csak egy bizonyos összeghatártól kötelező feltüntetni.

Érdekes azonban, hogy a cég jelenlegi címe egybeesik a korábbi anyacégének telephelyével. A Print Direct arra az újpesti gyártelepre van bejelentve, ahol az óriásplakátjairól és kültéri nagy méretű dekorációiról ismert OSG Hungary Kft. üzemel. Az OSG a Print Direct tulajdonosa volt 2013 és 2017 között.

A korábban olasz érdekeltségű, jelenleg magyar magántulajdonú OSG ugyanakkor régen a NER látókörébe került. A plakátcég jó darabig az ESMA Reklám Zrt. tulajdonában volt, a céget pedig idővel az Orbán Viktor kormányfőt meccsekre magángépen fuvarozó Garancsi István szerezte meg. Az ESMA gyakorlatilag ma a NER egyik tartópillére: az ELMŰ kültéri reklámfelületeit értékesítő cég az egyik garanciája annak, hogy választások idején jobbára csak a kormánypárt óriásplakátjai viríthatnak a legfrekventáltabb helyeken. A cég történetét olyan esetek „színesítik”: 2015-ben kiderült, hogy az ESMA éveken át ingyen használhatta a fővárosi villanyoszlopokat, ezért közterület-használati és oszlophasználati díjat sem fizetett. (Az ügyben az ügyészség hamar arra jutott, hogy nem történt visszaélés.) Igaz az ESMA-tól sem állt távol a nagylelkűség: a 24.hu derítette ki, hogy 2018-ban a cég jelképes, plakátonként mindössze 10 ezer forinttért adta oda a plakáthelyeit a Fidesznek.