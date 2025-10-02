A Nyomda- és Papíripari Szövetség írásban tiltakozott a rendeletet hozó Energiaügyi Minisztériumnál, illetve Lantos Csaba energiaügyi miniszternél.
Hadházy Ákos levélben fordult Polt Péterhez és Gulyás Gergelyhez, hogy megtudja, mit tesz az elkövetők felelősségre vonása érdekében az Orbán-kormány.
Az eddigi nyomda az utolsó pillanatban szerződést bontott a hetilappal, amelynek versenytársa szolidaritásból segített. A lapot az előfizetők emailen és néhány nap késéssel új nyomtatásban is megkapják, a megjelenés rendje a jövő héttől helyreáll.
Könyvmúzeum – hirdeti szerényen az útbaigazító tábla, pedig micsoda látnivaló! A tárlat hódolat Gutenbergnek, a könyvnyomtatás feltalálójának – hiteles rekonstrukciókkal, s túlzás nélkül, páratlan látványosságokkal.
Ismerősei körében terjesztette a munkahelyéről kicsempészett tételeket, ezért egy év is börtön is járhat.
Korompai Erik, az egykori Volán Hírlaposok számára máig a Főnök. Jó szimattal megérezte a tehetséget és a tehetségtelenséget. Aki nem ütötte meg a mércét, az ment, de aki maradt, azért tartotta a hátát.
A Tevan Andor utcai ipari területre nagy erőkkel érkeztek ki a tűzoltók. Egy ember megsérült.
Különösen nagy értékre elkövetett pénzhamisítás bűntette miatt vádat emeltek két férfi ellen, aki hamis amerikai dollárt és ukrán hrivnyát nyomtatott csaknem 160 millió forint értékben Miskolcon - tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség.
Teljes terjedelmében ég egy száz négyzetméter alapterületű mogyoródi épület alsó szintje, az ingatlanban működő nyomdát nem érték el a lángok - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője csütörtök reggel.
A Pest megyei és a fővárosi, főpolgármester-jelölti szavazólapokat nyomtatják utoljára, ezeknek a nyomtatását várhatóan egy héttel a választás előtt kezdik meg az esetleges visszalépések miatt - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke keddi, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben tartott sajtótájékoztatóján.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2014. január 23-án a vállalkozások székhelyein megtartott rajtaütésszerű helyszíni vizsgálattokkal egybekötötten, versenyfelügyeleti eljárást indított az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., a Díjbeszedő Nyomda Zrt. és a Díjbeszedő Holding Zrt. ellen.