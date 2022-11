nepszava.hu;

kultúrharc;Demeter Szilárd;

2022-11-16 18:41:00

Egyre gyengül Demeter Szilárd hatalma

Elbukott a kultúrharc és ezt a kabinet is felismerte.

Miniszteri biztosi posztjait elbukta, ugyanúgy, ahogy az ötödik Orbán-kormány idején forrásai és lobbiereje nagy részét is Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) igazgatója – írja a HVG.

Szinte mindent megkapott az előző ciklusban, ugyanis a miniszterelnök is tudja, egy politikai korszakhoz kulturális kurzus is dukál. Az írás emlékeztet, hogy a fideszes kultúrkomisszár 17 milliárd forintból szerette volna az általa főigazgatott Petőfi Irodalmi Múzeumot (PIM) „irodalmi erőközponttá” alakítani, megkapta a nemzeti könyvtárat, de a „magyar könnyűzene társadalmasítása” is az ő feladata, amire 23 milliárdos programot talált ki.

Ugyanakkor a cikk szerint a magát „megveszekedett orbánistának” nevező Demeter nem tudott különösebb eredményt felmutatni. Munkásságához köthető a Térey-díj, ami nagy segítséget jelent a középgenerációs íróknak, költőknek. Némiképp árnyalja a képet, hogy ezt többen az alapító személye miatt visszautasították. Működik a Digitális Akadémia, Jászberényi Sándor főszerkesztésével pedig elindult a külföldi könyvkereskedésekben terjesztett The Continental Literary Magazine, aminek célja a legjobb kortárs magyar irodalom külföld felé való megmutatása.

Azonban nem tudta összehozni az „ellen Élet és Irodalmat” és nem forrta ki magát az az alternatívát jelentő írógeneráció, amelyhez nagy reményt fűzött. Mint a lap egyik forrása fogalmazott,

Demeter Szilárd annak ellenére maradhatott a helyén, hogy két évvel ezelőtt - mint lapunk is beszámolt róla - egy antiszemita írásban tett hűségesküt a miniszterelnöknek. Ebben többek között olyan kijelentéseket engedett meg magának minthogy Európa Soros György gázkamrája. Később törölte az „írást”, majd úgymond „bocsánatot kért”.