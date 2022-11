Batka Zoltán;

Lengyelország;Izrael;rakétavédelmi rendszer;rakétatámadás;vaskupola;orosz-ukrán háború;

2022-11-17 06:00:00

A világ legnagyobb része jobb esetben is csak részlegesen védett egy esetleges rakétás támadással szemben

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az államfő delegációjának tagjaként Izraelben megtekintette a Vaskupola nevű rakétaelhárító-rendszer működését.

A miniszter a helyszínen arról beszélt, hogy a kombinált légvédelmi rendszert a kedden történtek miatt is érdemes Magyarországnak tanulmányoznia. – A Vaskupolának nevezett légvédelmi rendszer tulajdonképpen radar és rakéta kombinációja, amely vizualizálja a repülő tárgyakat, majd egy elképesztően magas, összetett technológiai rendszer eredményeképpen meg tudja semmisíteni azokat. Ez napjainkban magától értetődően nagyon fontos – hangsúlyozta a Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A rakétaelhárítás fontosságát hangsúlyozta a lapunk által megszólaltatott – névtelenséget kérő – katonai szakértő is, ám szavaiból kiderült: az ilyen csapások ellen nincs tökéletes védelem. Mint fogalmazott, a térség, de a világ legnagyobb része jobb esetben is csak részlegesen védett egy esetleges rakétás támadással szemben. A védettség fokára vonatkozó adatok mindenütt titkosak, ám általánosságban igaz az: míg a repülőkkel, helikopterekkel történő támadást elviekben akár száz százalékban el tud hárítani a légvédelem, a kisebb, lényegesen nagyobb sebességgel közlekedő rakétánál már a legfejlettebb technikával is sokkal esetlegesebb a találati arány. Még a világ legfejlettebb és legjobbnak számító – ráadásul csak viszonylag kis területet védő – rendszer, az izraeli Vaskupola is 90 százalék körüli védelmet nyújt – példálózott katonai forrásunk, aki hozzátette:

Mint mondta, a régió „korlátozott elfogóképességű” rakétavédelme jelenleg többszintű. A nagy hatótávolságú, illetve interkontinentális rakétás támadással szemben a NATO Romániában lévő Aegis-shore központjából – nagy teljesítményű Spy radarokkal és SM3 nagy hatótávolságú elfogó rakétákkal – védi. A kisebb hatótávolságú, hagyományos robbanófejjel szerelt hadászati rakétákkal szemben országonként jelentősen eltérő rendszerek vannak hadrendbe állítva, teljes rakétavédelmi lefedettségről sehol sem lehet beszélni.