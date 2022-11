Szűk többséggel ugyan, de a republikánusok visszaszerezték a képviselőház irányítását

nepszava.hu;

2022-11-17 08:00:00

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke már gratulált is a képviselőház leendő republikánus vezetőjének, Kevin McCarthynak.

Az NBC csütörtöki előrejelzései szerint a republikánusok már annyi helyet szereztek, hogy elérjék a képviselőház megnyeréséhez szükséges 218-as többséget, vagyis szűk többséggel ugyan, de visszaszerezték az Egyesült Államok képviselőházának irányítását – írja a Sky News, hozzátéve: Washingtonban bizonyosan megváltozik a „hatalom dinamikája”. Két éve a demokraták ugyanis nem csak az elnökválasztást nyerték meg, hanem egyszerre a képviselőházi és a szenátusi többséget is. Az már korábban eldőlt, hogy a Nevada államban aratott kulcsfontosságú győzelmet követően a demokratáknak sikerült megtartaniuk a szenátus irányítását,

A jelenlegi felemás helyzet azt jelentheti, hogy Joe Biden elnök adminisztrációja nehézségekbe ütközhet a törvényhozás menetében, azonban a korábban előrejelzett „vörös hullám”, a republikánus tarolás elmaradt. A képviselőház megszerzése nem sokkal azután vált bizonyossá, hogy Donald Trump volt amerikai elnök bejelentette, indul a 2024-es amerikai elnökválasztáson. A Sky News megjegyzi: azzal, hogy a republikánusok átvették az irányítást a kulcsfontosságú bizottságok felett, akár vizsgálatot is indíthatnak majd a demokrata kormányzat, Joe Biden és családja ellen, kiemelten fia, Hunter Biden „tengerentúli üzleti ügyei” miatt.

Mindezek ellenére Biden már gratulált is a képviselőház leendő republikánus vezetőjének, Kevin McCarthynak a párt győzelméhez, és kijelentette, hogy kész együttműködni velük és bárkivel, hogy az „eredményeket hozzon a dolgozó családok számára”.

???? BREAKING ???? Republicans have officially flipped the People's House! Americans are ready for a new direction, and House Republicans are ready to deliver. pic.twitter.com/JIRrLEhKQe