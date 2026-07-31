Forsthoffer Ágnes kezdeményezi minden olyan per békés megszüntetését, amelyek Kövér László túlzó mértékű büntetései miatt indultak

A volt házelnök a NER 16 éve alatt több mint 216 milliós bírsággal sújtotta jellemzően az ellenzéki politikusokat. A jelenlegi házelnök ugyanakkor a mostani ellenzék lejáratásra szakosodott képviselőit – meg nem nevezve Pócs Jánost – felszólította, hogy ne tegyék nevetségessé a parlamentet, ne rombolják annak tekintélyét.