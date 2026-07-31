Az Országgyűlés elnöke átmenetileg a köztársasági elnök jogköreit gyakorolja, és ahogy a parlamentben, úgy az országban is a nyugalmat árasztaná, a meglévő indulatokat fékezné.
Az új államfő megválasztásáig az Országgyűlés elnöke gyakorolja az államfői jogokat.
A Tisza frakcióvezető-helyettese elmondta, hogy a házbizottság ülésén tárgyalják majd az esetet.
A volt házelnök a NER 16 éve alatt több mint 216 milliós bírsággal sújtotta jellemzően az ellenzéki politikusokat. A jelenlegi házelnök ugyanakkor a mostani ellenzék lejáratásra szakosodott képviselőit – meg nem nevezve Pócs Jánost – felszólította, hogy ne tegyék nevetségessé a parlamentet, ne rombolják annak tekintélyét.
Azt csak sejteni lehet, hogy Magyarország mennyit meríthet a kínai „demokrácia” tapasztalataiból, de a Népszava korábban több cikkben számolt be arról, hogy a keleti nyitás sikere több, mint kétséges.
Később kiderült, hogy látszólag egy habszivacsból házilag készült repülő eszköz sértette meg a balti ország légterét.
Marjorie Taylor Green georgia-i szélsőjobboldali képviselő szerdán bejelentette, hogy mindenképpen benyújtja Mike Johnson házelnök elmozdítására vonatkozó indítványát.
A washingtoni képviselőház szombati rendkívüli ülésén elfogadta a 95 milliárdos segélycsomagot, amely Ukrajna és Izrael mellett Tajvan önvédelmét is szolgálja majd.
Szombaton 311:112 arányban fogadták el a már 2023 december óta heves vitákat kiváltó törvényjavaslatot. Simán átment Izrael támogatása is.
Növekvő káosz a kongresszusban.
Sikerült elkerülni a péntek éjféltől fenyegető kormányzati leállást az Egyesült Államokban, miután a képviselőház elfogadta az újonnan megválasztott republikánus házelnök átmeneti költségvetésről szóló javaslatát, amely kétféle lejárati dátumot jelölt meg a szövetségi előirányzatokat illetően.
Egyre nő a volt elnök befolyása a Republikánus Pártban, miközben Jim Jordan kiesésével továbbra sincs vezetője az amerikai képviselőháznak.
Két hete üres a kongresszus alsóházának elnöki széke, s döntéshozatal megbénult, a republikánusok között egyre nagyobb a feszültség. Jim Jordan jelezte, kész az újabb fordulóra, de a fenyegetőzést maga is elítélte.
Már nyolcan jelentkeztek az amerikai képviselőház kedden megürült házelnöki posztjára, köztük demokrata párti politikusok is, esélye azonban csak annak a három republikánus jelöltnek van, akik egyre inkább a párt szélsőségesei által kijelölt utat követik.
A képviselők kétszer is állva tapsoltak a parlamenti ülésterem karzatán tisztelgő ukrán veteránnak, mit sem sejtve annak valódi múltjáról.
Alaptörvény-ellenesnek találták azt a házszabályi rendelkezést is, hogy a parlament plenáris ülésén egy jelen nem lévő képviselő meghatalmazott által szavazhasson.
McCarthynak számos engedményt kellett tennie a Republikánus Párt keményvonalas részének, csak a 15. szavazási körben sikerült megválasztani. Közben a republikánusok trumpista szárnyának képviselője, Matt Gaetz majdnem össze is kapott egyik párttársával.
A többség elvileg már Kevin McCarthyt támogatja, csak a szavazáson nem jön össze valami.
Csehországban az oroszok trójai falovának tartják az Orbán-kormányt.
Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke már gratulált is a képviselőház leendő republikánus vezetőjének, Kevin McCarthynak.
A házelnök lemondatná Hadházy Ákost, és az ellenzéki jogokat durván csorbító házszabályról azt mondta: az a „hatékonyabb” törvényhozási munkát teszi lehetővé.
A Ház törvényalkotásért felelős alelnöki posztját Hende Csaba, országgyűlési alelnöki tisztséget Jakab István és Lezsák Sándor tölthet be a következő ciklusban.
A 72 éves politikus hétfőn a nyugat-csehországi Teplicében, otthonában hunyt el.
Nancy Pelosit választották meg házelnöknek, hatalmi átrendeződés kezdődött meg az amerikai politikában.
A parlament elnöke szerint mindenki, aki tiltakozik a Fidesz ellen az neobolsevik, a Momentum pedig náci keretlegényekhez hasonló. Farkas Flóriánról nem kérdezték a házelnököt.
Már-már menetrendszerűen, semmiségekért kiszabott százezres bírságokkal próbálja megbénítani a parlamenti ellenzéket a fideszes házelnök.
Új házelnököt választott a horvát parlament pénteken, miután Bozo Petrov addigi parlamenti elnök egy nappal korábban lemondott.