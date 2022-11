Marnitz István;

hiány;MOL;gázolaj;95-ös benzin;

2022-11-17 19:45:00

Nem kapnak többé hatósági áras üzemanyagot a kis kutak, jövő héten akár teljes összeomlás is jöhet

A Mol jövő héttől teljesen megszünteti a magyarországi töltőállomások mintegy negyedének nagykereskedelmi ellátását, ami akár ennél nagyobb kiterjedésű hiányt is eredményezhet.

A jövő héttől a Mol újonnan szerződött benzinkút-üzemeltető partnerei számára teljes egészében megszünteti a hatósági áras benzin- és gázolaj-szállításokat – erősítette meg lapunk több forrásból származó információit az olajtársaság. Ez a gyakorlatban 251 céget, körülbelül félezer „kis” kutat, a piaci részesedés szerinti körülbelül az ellátás 15 százalékát érinti – közölte megkeresésünkre Egri Gábor, a nagy láncokhoz nem tartozó hazai töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke.

Tekintettel arra, hogy a Molon kívül a piacon változatlanul nincs olyan nagykereskedő, amely 480 forintért értékesítene üzemanyagot, a jövő héttől a hazai töltőállomások mintegy negyedén gyakorlatilag nem lesz hatósági áras üzemanyag. Sőt, feltevése szerint, mivel a hoppon maradt ügyfelek mostantól az eddig is megterhelés alatt álló, „színes” kutak felé veszik az irányt, azok is hamar kifogyhatnak a készletekből.

A partnereknek küldött levélben a Mol az ellátás megszüntetését például „a hatósági ár hatásaival” indokolja. E szerint már most az olajcég felel a piac több mint négyötödének kiszolgálásáért, ami teljes üzem mellett is „megfontolt ellátási stratégiát igényel”. Emellett a Molnak biztosítania kell a kormány által júliusban az ellátási akadozások orvoslására felszabadított biztonsági üzemanyag-tartalékok visszapótlását. De hivatkoznak a Barátság-kőolajvezetéket ért minapi „incidensre” is, ami „fokozott éberséget kíván minden, az ellátásbiztonságban érintett szereplőtől”. (Kedd kora délután az Oroszországból induló Barátság nevű kőolajvezetéknek a belarusz határhoz közeli, ukrajnai szakaszán orosz rakétatalálat érte egy szivattyú transzformátorállomását, amelynek szerda kora délutáni megjavításáig Magyarország, Szlovákia és Csehország nyersolajellátása állt.) A Mol indoklása szerint a jelenlegi helyzetben az országos ellátási szempontokat kell előtérbe helyezniük, és átmeneti korlátozásokat kell bevezetniük, amiben az érintettek megértését és együttműködését kérik.

A Mol azután vette át a „kis” hazai kutak ellátását is, hogy az Orbán-kormány a kiskereskedelmi ár november 15-től érvényes, 480 forintos maximálása után február végével az alkalmazható nagykereskedelmi ár felső határát is 480 forintban határozta meg.

Erre a piac harmadát képviselő, jellemzően kis, független kutakat addig ellátó importőrök egyszerűen levonultak a piacról, mivel más államokban sokkal drágábban veszik meg tőlük az üzemanyagot. Bár a Mol saját stratégiai szerepére hivatkozva hajlandónak mutatkozott az így hoppon maradt, több száz kis kút ellátására, az átszerződés is vontatottan haladt, illetve új partnereiknek látványosan rosszabb feltételeket szabtak például azzal, hogy másoktól eltérően a szállítást maguknak, saját költségre kellett megoldaniuk. Ezt követően a Mol e körnek fokozatosan csökkentette a megrendelthez képest kiadott mennyiséget. (Meg nem erősített hírek szerint eközben korábbi partnerei ellátásán javított.) Így szeptemberben az általuk korábban igényelthez képest benzinből 35, gázolajból pedig 50 százalékot kaptak. Ám a Mol szeptember közepén ezt is 25 százalékra vágta. Ennek nyomán az – eleve veszteséges értékesítésre kényszerített, jellemzően vidéki, ugyanakkor egy-egy kisebb térség ellátásában kulcsszerepet játszó - kis kutak egyre kisebb porciókban korlátozták a náluk vásárolható mennyiséget. Egri Gábor korábban hangot adott abbeli gyanújuknak, hogy a hatósági áras rendszerrel a kormány valójában a Molt segíti a kis kutak – 2021 novembere előtt mintegy harminc százalékos – piaci részesedésének megszerzésében.

– hangsúlyozta. Magyarország amúgy is jóval az előírt szint alatti biztonsági készleteit sem tartotta alkalmasnak a helyzet orvoslására. Ugyanakkor ismereteink szerint több kút kormányzati segítséget kért.

A tájékoztató azoknak az új viszonteladó ügyfeleknek szól, akik felé a Molnak nincs kiszolgálási kötelezettsége, de a hatósági ár életbe lépését és az importkiesést követően szerződést kötöttek velük – tájékoztattak megkeresésünkre a Molnál. Az átmeneti korlátozások határozatlan időre szólnak, de ellátási stratégiájukat hetente felülvizsgálják, és minden esetben teljesítik a szerződéses kötelezettségeiket – tették hozzá.