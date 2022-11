Forgács Iván;

2022-11-19 18:14:00

A felelősség átsumákolása: ha az ATV valóban úgy érzi, semmi felelőssége a történtekben, meg kellett volna védenie a Pesti Srácok újságíróját

Jobb tenni az elején egy nyilatkozatot: véleményt fogok mondani valamiről, amiről sokan mondtak már véleményt az utóbbi napokban, én az ő véleményüket elfogadom, ha esetleg más véleményt fogalmazok meg, nem akarom vele előírni más véleményét, nem akarok senkit és semmit megszüntetni, tisztelem a sajtó- és szólásszabadságot.

Na, ez megvolna, és akkor kezdjünk bele abba, amit talán el sem kellett volna kezdeni, meg már bizonyára ideje volna lezárni, de úgy látszik, elég sok tanulsága van. Igen, megint Baranyi Krisztina két héttel ezelőtti televíziós „botrányáról” lesz szó. Pár szóban pörgessük végig ezredszer is a történteket: a ferencvárosi polgármester az ATV Start Szigorlat blokkjában nem volt hajlandó válaszolni a Pesti Srácok behívott újságírójának, mondván, nem a sajtót, hanem a szennymédiát, a propagandát képviseli.

Nehéz erre őszintén azt mondani: Na és? Kit érdekel? Ritka, botrányízű szituáció, foglalkoztatja az embert. A sajtótól a közösségi hálóig dübörgő visszhang bizonyára minden aspektust érintett. Én most csak azzal foglalkoznék, hogyan jelent meg az ügy az ATV-n. Hogy miért? Egyrészt mert elég rendszeresen nézem, és ezután is nézni fogom. De leginkább azért, mert az eset az ATV egyik műsorában történt. És úgy érzem, ezen apróságról a csatorna teljesen megfeledkezett a témát érintő háttérműsoraiban. Ezért fel is merül, hogy azért foglalkozott vele annyit, szerteágazó mélységekben, hogy épp saját szerepét feledtesse el a nézőkkel, a közvéleménnyel.

„Csodálom is, hogy ez a televízió egyáltalán beenged ebbe a stúdióba ilyen embereket, akiknek az újságíráshoz, a szakmához nulla közük van, folyamatosan, mindenféle gátlás nélkül hazudoznak és csúsztatnak. Nem tudom, mit keres itt a Pesti Srácok újságírója.” Krug Emília zavartan dacos reakciója: „Azt azért mondjuk el, hogy talán ez az egyetlen olyan televízió, amely minden oldalról próbál kérdezőt is találni, illetve minden oldalról fogad politikusokat is.” De Baranyi visszavág: „Igen, csak ez nem oldal.” Ne a szavakon lovagoljunk. A polgármester kérdése jogos, legalábbis életszerű:

Megértem, ha a csatornának kellemetlen ezzel szembesülnie, és nem akar beszélni róla. Rendben, maradjon csendben. De az nagyon kicsinyes és sumákolós megoldás, hogy többször is előveszem a történteket, de rendre máshova terelem a hangsúlyt, mintha semmi közöm nem lenne az egészhez. Kimondatom, akivel csak lehet, hogy Baranyi hibákat követett el, mert miért nem érdeklődött, meg azért válaszolni kellett volna, meg a közszereplőnek tűrnie kell. Behívom az Egyenes beszédbe Fürjes Balázst, vitatkozzanak ők egy szépet a polgármesterrel, mit hogyan illik, eközben azt sem vállalom, hogy bejátszom, mikor a pestisrácosok viccelődnek, hogy egy kecskét is jobb meghágni Baranyinál – a sértettnek kell prezentálnia ezt a tabletjéről. Ártatlanul mosolygó arccal megkérdem az Öt okoskodóitól: Vajon miért volt ennek ekkora visszhangja? Előcsiholva öntelt epéjükből némi elmés közönyt, pontosan arányított hatalom- és Baranyi-kritikát. És az ígéretes műsorvezetéssel újrainduló Csattban is hasogatom a szőrszált, ráadásul a tüntető tanárokat söpredéknek nevező Bencsik András mondhat kioktató tirádát, „kártékony szereplőnek” minősítve Baranyit.

Van egy másik probléma is ezzel az eltereléssel.

Ők hívták meg. Polgármester asszony, ön igaztalanul sértegeti ezt az embert, a kollégánk, korrekt, tiszteletet érdemlő újságíró. Na de hát azért ennyire sem állunk ki valaki mellett! Ugyan! Mondhatnak róla bármit, csak válaszoljanak neki, ha mi behívtuk kérdezőnek. Szóval, erkölcsi szempontból sehogy sincs rendben az a mód, amelyet a csatorna az ügy kezelésére választott. A műsorvezetőkön érződött is, hogy kínosan érzik magukat a mismásolásban.

A csatornán látott-hallott megszólalásokban az nyomasztott azonban a leginkább, hogy a véleményformálók, egyedül talán Gulyás Balázstól eltekintve, teljesen életidegenül, egyfajta dogmatikus sajtótemplomból közelítettek a kérdéshez. Pedig véleményem szerint Baranyi fellépésének semmi köze a sajtószabadsághoz, a közszereplők kötelezettségeihez. Egyszerű emberi, vagy ha tetszik, emberi jogi kérdés. Ha valakik megaláznak, kirekesztően mocskolnak engem, a családomat, a barátaimat, a hozzám közelállókat, vagy alapos ok nélkül bárkit, azokkal nem állok szóba. Egy ember védte itt a saját méltóságát. Aki nem állt feltétel nélkül mellé, magára vessen!