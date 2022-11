Csütörtökön is rakétaeső hullt Ukrajnára, az az oroszok célja az infrastruktúra megsemmisítése

nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;rakétacsapás ;

2022-11-17 20:37:00

Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin a béke helyett „minél nagyobb fájdalmat és szenvedést” akar okozni.

Oroszország a csütörtöki nap folyamán is heves rakétacsapásokat indított az energetikai létesítmények ellen, de több lakóházat is eltaláltak az orosz rakéták - írja a BBC.

Vilnyanszkban, a déli Zaporizzsja város közelében hét ember halt meg, amikor egy rakéta becsapódott egy házba. Rengeteg jelyen áramkimaradás van. Ukrajna egyik legnagyobb városa, Dnyipro is a célpontok közt volt. Itt egy rakétagyártó üzemet ért csapás.

This is a Russian missile attack on the city of Dnipro.



This is what almost every morning of Ukrainians looks like, starting from February 24. We go to work and we don't know if we will return from there or if a rocket will hit the road where we are going. pic.twitter.com/zb8cHHpN84