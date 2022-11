nepszava.hu;

2022-11-18 17:07:00

A kis benzinkutak kérik a Molt, hogy ne szüntesse meg a vidéki üzemanyagellátást, mert akkor karácsonyra üresen maradnak a tankok

Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Hernádi Zsolthoz, a Mol elnök-vezérigazgatójához fordulnak a kis, jellemzően családi vállalkozások által működtetett benzinkutak tulajdonosai.

A nemzeti olajvállalatnak, a Molnak a társadalmi felelősségvállalás jegyében igenis biztosítania kellene, hogy a családi tulajdonban lévő magyar benzinkutakon, melyeket magyar kkv-k üzemeltetnek, legyen üzemanyag, hogy vidéken is tudjanak az emberek tankolni – mondta el a 24.hu-nak Egri Gábor a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke, miután kiderült, hogy a szakmai szervezet levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, valamint Herrnádi Zsoltnak, a Mol elnök-vezérigazgatójának az üzemanyagellátás körül november második felére ismét kialakult válsághelyzet miatt.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a Mol jövő héttől teljesen megszünteti a magyarországi töltőállomások mintegy negyedének nagykereskedelmi ellátását, ami akár ennél nagyobb kiterjedésű hiányt is eredményezhet, és üzemanyagfronton akár teljes összeomlás is lehetséges. Egri szerint egyébként már eddig is korlátozták a kiskutak mozgásterét, amelyek a Moltól egy ideje csak a megrendelt mennyiség 25 százalékát kapták meg, de az ellátásstop egyoldalú döntését nem tudják elfogadni, és erről közleményben tájékoztatták lapunkat is.

Mivel az FBSZ országos lefedettségű, a tagok illetve a kutak számát nézve a második legnagyobb magyar hálózat, a szervezet úgy véli, az intézkedés nemhogy biztosítaná a magyarétsági ellátásbiztonságot, amire hivatkozik a Mol, ellenkezőleg szerintük ezzel vidéken megszüntetik az ellátást. Becslésük szerint az ellátásstop mintegy 500 benzinkutat érinthet.

– tanácsolta Egri Gábor, aki szerint nem mellékes, hogy éppen karácsony előtt dőlhet be az üzemanyag-ellátás országszerte, és előfordulhat sok család autójának valóban üres marad a tankja karácsonyra. A Mol ugyanis az üzemanyagszállítást nem csupán a jövő hétre függesztette fel, hanem mint közölték az érintettekkel, az intézkedést korlátlan ideig fenntarthatják.