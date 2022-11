P. L.;

MOL;olajfinomító;karbantartás;Százhalombatta;

2022-11-18 15:42:00

Továbbra sincs minden rendben a Mol százhalombattai olajfinomítójával, ezért állítják le a kis benzinkutaknak a hatósági áras szállítást

Ismét karbantartást kell végezni.

A Dunai Finomító további karbantartási munkálataival indokolta a MOL, miért állítja le a jövő héttől kezdődően kis benzinkutak számára a hatósági áras benzin- és gázolaj-szállítást.

A 444 által idézett indoklás szerint a Dunai Finomító ütemezett nagyleállása a hétvégén lezárult, ám az újraindításkor további karbantartási feladatok merültek fel. A javítási munkálatok szakszerű körülmények között zajlanak, azonban valamennyi termékük vonatkozásában gyártási kapacitáskéséssel számolnak a karbantartás miatt. A lap információi szerint az új karbantartási feladatok jelenthetnek akár csőtörést, vagy egyéb műszaki hibát is. Az olajtársaságtól pedig úgy értesültek, hogy nem robbanásból és nem is tűzesetből származott a környéken hallható hanghatás, hanem biztonsági riasztás volt.

A lap felidézi, hogy nem először áll elő probléma a közelmúltban a százhalombattai olajfinomítóban, június közepi hírek szerint például kisebb tűz ütött ki a finomító atmoszférikus és vákuumdesztillációs-2 (AV-2) üzemében, emiatt leállt az üzem és ez napi mintegy 8 ezer tonnával vetette vissza a MOL kőolaj-feldolgozó kapacitását. A tervezett karbantartás július végén kezdődött, a munkálatok elviekben két hónapig tartottak.

A MOL szeptember közepén jelezte, hogy ismét teljes kapacitással gyártják az üzemanyagot a Dunai Finomítóban, s közölték, hogy október 9-én indul az őszi karbantartás második fázisa, aminek befejezését november első harmadára várták. Miután azonban most újra karbantartási munkálatok merültek fel, a gyártási kapacitás megint csökkent ismeretlen mértékben, ráadásul egy új korlátozást is bevezettek, ennek értelmében a MOL kútjain a kamionok által is használt gyorstöltő oszlopokon 100 liter/tranzakció lesz a limit.

A MOL közlése szerint átmeneti korlátozásokat vezetnek be, hogy továbbra is ki tudják szolgálni az autósokat. Annak érdekében, hogy az ország minden pontján tudjanak üzemanyagot biztosítani, átmenetileg felfüggesztették bizonyos kis kutak, a viszonteladó ügyfeleik egy részének kiszolgálását. Ez 194 viszonteladót érint.