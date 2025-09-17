Egy éven belül már másodjára fordul elő, hogy illetéktelen személy hatol be a területre.
Bár az olajcég azt állítja, hogy folyamatos az átalakítás, a folyamat vége még az eddigieknél is kevésbé látszik.
A támogatási kérelmet benyújtó plébánost a püspökség idő közben határozatlan időre felmentette, a pénz visszafizetésétől viszont méltányossági alapon eltekintett a százhalombattai önkormányzat, mivel abból a tavaszi és nyári viharkárok miatt szükségessé vált felújítást intézték.
Repedést találtak a szerdai nyomáspróbán.
Ismét karbantartást kell végezni.
A pozsonyi finomítóban rövid időn belül kezdődik a „nyugati” nyersolajok feldolgozásának tesztje - közölték a cégcsoportnál. A százhalombattai egységük kapcsán beharangozott, hasonló tervekről viszont nincs új hír.
Húsz szavazat döntött az első helyről.
A karbantartás második fázisa a tervek szerint október 9-én kezdődik.
A létesítményt július végén állították le karbantartás miatt.
Senki sem sérült meg, azonban két hét kell, mire visszaáll minden a megszokott kerékvágásba.
Az olajcég két, jelenleg jórészt orosz nyersolajat feldolgozó finomítója szeptemberben egy-egy hétig szinte teljesen a világpiacról beszerezhető, vagyis „tengeri” alapanyag feldolgozására áll át. Míg a folyamat volt molos szakértők szerint is gyorsítható, az Orbán-kormány hajthatatlan.
Megállapodás nélkül ért véget az EU tagállamok brüsszeli képviselőinek vasárnap délutáni egyeztetése a szakaszos olajembargót is magában foglaló hatodik szankciós csomagról.
Exkluzív sorozatként öt héten keresztül folytatásokban részleteket közöltünk a 2018-ban Utolsó szombat című művével debütált Mezei Márk új regényéből. Az első részt július 30-i számunkban olvashatták, a mostani az utolsó. A könyv fiatal főszereplője 1987 forró nyarának utolsó napjaiban kerül fel Százhalombattáról Budapestre, ahol egyszerre kell beilleszkednie apja testvérének vallásos háztartásába és megtalálnia a helyét a főváros ismeretlen világában. El tud-e búcsúzni a tengizi kiküldetésben megbetegedett apa és fia? Ki dönthet egy végakarat nélkül eltávozott temetéséről? Igaz-e, hogy mindannyian két rossz döntésnyire vagyunk életünk teljes összeomlásától? Mindez kiderül a Kalligram Kiadónál megjelent izgalmas és felkavaró regényből.
A százhalombattai Héttorony Fesztiválon Vlatko Stefanovski és Snétberger Ferenc egy estén mutatták be, mennyire más tud lenni ugyanaz az instrumentum. Vagy tán nem is.
Asztalos Dezső lapunknak bejelentette: visszalép Mánya Zsolt javára és egyéniben indul, hiszen „ha ketten is polgármesterek akarunk lenni, akkor csak azt érjük el, hogy biztosan maradjon Vezér Mihály.”
Nemzetközi Folklórfesztivált és Népművészeti Vásárt rendeztek Százhalombattán, Tökölön és Szigetszentmiklóson.
Az eset Százhalombattán, a Strand utcában történt, a tüzet elfojtották a tűzoltók.
Meghalt egy motoros a százhalombattai olajfinomító területén, miután elütötte egy személygépkocsi - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-vel.
Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Budapest Környéki Törvényszék csütörtökön azt a 23 éves férfit, aki két éve több késszúrással megölte egykori iskolatársa szüleit Százhalombattán - tájékoztatott a törvényszék szóvivője.
Hosszú Katinkát kizárták 50 m gyorson a százhalombattai rövidpályás úszó országos bajnokságon. A háromszoros olimpiai bajnok világklasszis így „csak” tizenhat aranyéremmel zárta a versenyt, ennyi számban indult még.
Akár a legnagyobb magyarországi naperőművek közé tartozhat az évi 14-20 megawatt beépített teljesítményű szolárpark, amely Százhalombattán épülhet - számolt be a Hírtükörnek Lehőcz Balázs, a többségi tulajdonos MET Power és a Dunamenti Erőmű vezérigazgatója.
Kiss László maga kérte ki a levéltárból a hatvanas évek eleji perének iratait, ám nem valószínű, hogy, mint korábban említette, koncepciós eljárásra hivatkozva ellentámadásba lendülhetne. A lemondott úszókapitány múltja tudniillik egyre sötétebb, az ismert csoportos nemi erőszak mellett újabb molesztálásokról és áldozatokról hallani.
Kiss László lemondott százhalombattai alpolgármesteri tisztségéről, amit a képviselő-testület a csütörtöki rendkívüli ülésen tudomásul vett - tájékoztatott a város önkormányzata csütörtökön.