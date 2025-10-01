Szedd magad, abonyi módra

Az ország egyre több zugába fészkeli be magát a „lila pázsit”, amit az utóbbi években például Abony is felvehetett helyi látnivalóinak listájára. Szabó Krisztina őstermelő a családjával öt éve gazdálkodik itt 2,1 hektáros területen, 19 ezer tő francia levendulával. Előtte nem is volt honos a levendula Abonyban, pár év alatt azonban kitartó munkával jól működő családi vállalkozást sikerült építeni rá.