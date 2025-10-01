Az abonyi önkormányzat is kidolgozta saját, „helyi önazonosság védelméről” szóló koncepcióját. Beköltözési pénz mellett meghatároznák az „egy lakóra jutó minimális négyzetméter nagyságot” is.
Az ország egyre több zugába fészkeli be magát a „lila pázsit”, amit az utóbbi években például Abony is felvehetett helyi látnivalóinak listájára. Szabó Krisztina őstermelő a családjával öt éve gazdálkodik itt 2,1 hektáros területen, 19 ezer tő francia levendulával. Előtte nem is volt honos a levendula Abonyban, pár év alatt azonban kitartó munkával jól működő családi vállalkozást sikerült építeni rá.
A bántalmazás következtében a nő több, részben súlyos sérülést szenvedett. A férfi ellen sanyargatás, személyi szabadság megsértése és súlyos testi sértés miatt emeltek vádat.
Apa, anya és két fiuk is részt vett a bűncselekményben, de egy ötödik gyanúsítottat is elfogtak a hatóságok.
A 18 éves fiatal bejegyzése százakhoz juthatott el, mire kiderült, hogy a hír nem igaz.
Az abonyi rendőrök rövid idő alatt azonosították és elfogták egy lopás feltételezett elkövetőjét.
Belefulladt egy nyolcéves kisfiú az abonyi Mikes-tóba kedd délután - tájékoztatta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.
Lassan kezd hisztériába átcsapni a magyarországi medveláz: Abonyban 15 birka halálát akarják egy medve számlájára írni, pedig már két hete nem is láttak mackót a Pest megyei településen.
A ceglédi rendőrök fél órán belül elfogták azt a 45 éves férfit, aki egy abonyi üzletből ékszereket tulajdonított el - írja a police.hu.
Összeütközött egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó és egy személyautó vasárnap reggel Abony külterületén, a 40-es főúton, amelyet lezártak a helyszínelés idejére - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
Rettenetes kép fogadta a minap az Abony határában közlekedőket, felakasztott kutya látványa okozott ugyanis megdöbbenést a környéken. A járókelők a régi 4-es út közelében lévő vasúti átkelő fasorában, a város és a megyeszékhely között fedezték fel a tetemet- számolt be az esetről a szóljon.hu.
Egy ember meghalt, heten megsérültek, amikor egy kisteherautó és egy kisbusz ütközött össze a 4-es főúton Abony külterületén szerdán - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
Három év alatt több mint 24 millió forintot sikkasztott el egy abonyi polgármesteri hivatali dolgozó, aki ellen vádat emeltek - közölte a Pest megyei főügyész szerdán az MTI-vel.
Teljes szélességében lezárták a 4-es főutat, amelynek 86-os kilométerénél, Abonynál Szolnok irányába több autó összeütközött péntek este - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Több mint száz esetben utalt saját számlájára az abonyi intézmények pénzéből kisebb-nagyobb összegeket egy helyi önkormányzati alkalmazott; a nőt sikkasztással gyanúsítják - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK) szóvivője pénteken.
Két személyautó és egy kamion rohant egymásba, egy ember meghalt a 4-es főút Abonyt elkerülő szakaszán hétfő délben - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Újjászerveződött a Fidesz helyi csoportja a Pest megyei Abonyban, miután elődjét a szervezeten belüli ellentétek miatt a nyáron feloszlatták - tudatta az új elnök.
Az "M4-es autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekt csökkentett műszaki tartalommal történő megépítéséről döntött a kormány, miután az eredeti projektet korábban leállította - az erről szóló határozat a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg.
A helyi szervezeten belül ellentétek miatt feloszlatták és újjáalakítják a Fidesz abonyi csoportját - közölte a Pest megyei 12. választókerület elnöke, egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője.
Meghalt a 4-es főút Ceglédet Abonnyal összekötő szakaszán vasárnap este történt baleset egyik sérültje – közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei illegális fémtelepet számoltak fel Abonyban és lefoglaltak 12 tonna fémet.
Ismét járható 4-es főút Abonynál, ahol több mint tizenkét órás munkával szombat hajnalra számolták fel egy péntek délutáni baleset forgalmat akadályozó következményeit - közölte a katasztrófavédelem.
Román rendszámú járművek karamboloztak csütörtök este a 4-es úton, Abonynál. A 91-es kilométernél tehergépkocsi személyautóval ütközött. A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták – közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Az abonyi Magán Zoo Magántulajdonú Állat- és Szabadidőpark két új, nyolchetes fehéroroszlán-kölyökkel lett gazdagabb.
Lezárult a vizsgálat az abonyi anyagyilkos ügyében. A nyomozati iratok szerint Sz. Éva olyan brutális módon végzett 57 éves édesanyjával, Rozáliával, hogy az még a sokat tapasztalt zsarukat is megdöbbentette - számol be a Blikk.
Első fokon 18 év börtönre ítélte a Budapest Környéki Törvényszék szerdán azt a férfit, aki 2012 augusztusában fejbe lőtte kislányát abonyi házukban, majd öngyilkosságot kísérelt meg. A férfit 10 évre a közügyektől is eltiltották.