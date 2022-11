Rónay Tamás;

Spanyolország;egészségügyi ellátás;Madrid;

2022-11-20 17:00:00

Meghátrált Madrid kemény polgármestere

A sikerekhez szokott Díaz Ayuso bicskája beletört az egészségügy átalakításába, s saját pártján belül is bírálok kereszttüzébe került.

Isabel Díaz Ayuso fekete öves judós lett: a madridi polgármester múlt pénteken kapta meg ezt a tiszteletbeli címet, s ez teljesen bele is illik politikai fellépésébe: a 2021. májusi regionális választáson aratott fényes győzelme óta sikert sikerre halmozott. A kemény vezető képét kelti, aki semmitől sem riad vissza, hevesen támadja Pedro Sánchez baloldali kormányát, sőt, lényegében tavasszal ő nyerte meg a hatalmi harcot a konzervatív Néppárt akkori elnökével, a vele szemben fellépő Pablo Casadóval szemben, aki kénytelen volt bedobni a törülközőt. Ám a sikerekhez szokott Díaz Ayuso bicskája beletört a madridi egészségügy átalakításába, s saját pártján belül is bírálok kereszttüzébe került.

Mától meghatározatlan ideig tartó sztrájkot terveztek az egészségügyi alkalmazottak, előző hétvégén pedig mintegy 200 ezren tüntettek a regionális hatalom egészségügyi politikája ellen. A regionális vezetés azonban kénytelen volt megadni magát és több tervét feladni, például a videokonzultációkat illetően, így a nagy munkabeszüntetést elhalasztották.

Az egész ügy abból alakult ki, hogy a koronavírus-járvány lecsengése után Enrique Ruiz Escudero, Madrid egészségügyi biztosa nyolcvan sürgősségi osztályt akart újra megnyitni, amelyek két és fél évig tartottak zárva. Terveit az sem befolyásolta, hogy a fővárosi régióban nem állt rendelkezésre elegendő orvos az egész projekt végrehajtásához. Ruiz Escudero szerint ugyanis ahol nagy az orvoshiány, ott videokonzultációkat kell tartani, tehát a beteget internetes videokapcsolaton keresztül megvizsgálni. Az újranyitás azonban teljes káoszba torkollott. A felháborodott betegek arról számoltak be, hogy hiába vártak órákig, csak egy ápoló foglalkozott velük. A videokonferenciákra való áttérést szintén heves kritikák érték, és nem csak a betegek részéről.

– panaszkodott Sheila Justo, az Amyts madridi orvosszakszervezet alelnöke a Neue Zürcher Zeitung tudósítása szerint. Az áldatlan állapotok miatt szervezték bő egy hete a tömegtüntetést, amely az első nagy pofon volt Díaz Ayuso számára fényes politikai karrierje során. Megannyi pórul járt beteg is részt vett a megmozduláson, olyanok, akik egyik napról a másikra elvesztették kedvenc doktorukat, mivel a Madrid környéki hagyományos egészségügyi központokban működő háziorvosokat máshová irányították, hogy betöltsenek néhány üres helyet az újra megnyitott sürgősségi osztályokon. Azóta ráadásul az ellátási helyzet drámaian romlott. Szakértők szerint egy orvosnak naponta 20-25 beteget kellene fogadnia, de most az átlag 50-60.

– hangoztatta egy orvos a spanyol rádióban.

Egyre több és több beteget kell kezelni, ugyanakkor az orvosi konzultációra való várakozási idő drasztikusan megnőtt. A világjárvány előtt a betegek gyakran néhány órán belül kaptak időpontot az állami egészségügyi szolgálatnál, most azonban akár húsz napot is várniuk kell - mondta Maria Jesús, aki 27 éve dolgozik a madridi Entrevias egészségügyi központban. A műtétek előjegyzésével kapcsolatos helyzet egyenesen drámai.

A baloldali pártok azzal vádolják Díaz Ayuso konzervatív regionális kormányát, hogy az egészségügyi rendszer átszervezésével hatalmas káoszt okozott. Az új „reform” nem ösztönzi a fiatal orvosokat arra, hogy a fővárosban maradjanak. Tavaly 270 orvos fejezte be a szakorvosképzést, de csak 17-en maradtak – mutatott rá Mónica García, a Más Madrid baloldali választási platform szóvivője, aki maga is orvos és sebész. A fiatal orvosok közül sokan külföldre is elvándorolnak, különösen Németországba és Nagy-Britanniába, ahol sokkal jobb fizetések vonzzák őket.

Díaz Ayusóról azonban leperegtek a vádak, sőt, ellentámadásba is lendült. A túlterheltségre panaszkodó egészségügyi dolgozókat "lustának" nevezte. Azt mondta, az orvosok hagyták, hogy a „baloldali eszközévé váljanak”, e pártok „agitációval és piszkos trükkökkel akarták megszerezni a hatalmat a fővárosban”.

Ez az önkritikát nem ismerő retorika teljesen jellemző a madridi polgármesterre, fellépése azonban a Néppártban is sokakat bosszant. Így az a kijelentése is, amikor az éghajlatváltozás elleni küzdelmet a kommunizmushoz hasonlította. Most kénytelen volt visszavonulót fújni és több népszerűtlen intézkedést visszavonni, de az alapvető gondok ettől még nem szűnnek meg.